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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.09.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Trump'tan çok konuşulacak sözler: Daha da şiddetlenecek

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Trump'tan çok konuşulacak sözler: Daha da şiddetlenecek

ABD Başkanı Donald Trump, “Tüm ülkelerin İran’a karşı eyleme geçme sorumluluğu var. Hiçbir sorumlu ülke İran’ın kana susamışlığına ortaklık edemez” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna hitap etti.

Trump, buradaki konuşmasında, ABD'yi "dünyanın en güçlü milleti" olduğunu belirterek, "Görev geldiğim günden bu yana muhteşem ordumuzu yeniden inşa etmek için 2,5 trilyonun üzerinde bir miktar harcadık. Umarım hiçbir zaman bu gücü kullanmak zorunda kalmayız." dedi.

"GELECEK KÜRESELCİLERİN DEĞİL, VATANSEVERLERİNDİR"

Zeki liderlerin kendi ülkeleri ve halkını önceliğe koyduğunu belirten Trump, "Gelecek, küreselcilere ait değildir. Gelecek vatanseverlerindir. Gelecek, vatandaşlarını koruyan, komşularına saygı duyan ve her ülkeyi özel ve eşsiz kılan farklılıklarıyla gururlanan, egemen ve bağımsız milletlerindir." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin kendi değerlerini değiştirmelerine ya da başka şeylerle değiştirmelerine gerek olmadığını vurgulayan Trump, "Özgürlük istiyorsanız ülkenizle gurur duyun. Demokrasi istiyorsanız egemenliğinizi koruyun. Barış istiyorsanız ülkenizi sevin." mesajını verdi.

İngiltere ile yeni ticaret anlaşması mesajı

Trump, İngiltere'nin Brexit sürecinde olduğunu hatırlatarak, "İngiltere ile özel bir yeni ticaret anlaşmasını tamamlamaya hazır olduğumuzu net bir şekilde ifade ettim. Bu anlaşma her iki ülkeye de büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Trump bu konuda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yakından çalıştıklarını vurguladı.

ÇİN'E "GÖZDAĞI"

Trump, Çin'in reformlar konusunda uluslararası topluma verdiği sözleri tutmadığını savunarak, bu ülkeyi zoraki teknoloji transferi ve fikri mülkiyet haklarını çalmakla suçladı.

Trump, "ABD başka ülkelerle çatışma peşinde değil. Bizim arzumuz, barış, iş birliği ve topyekün ortak kazançtır. Ancak Amerika'nın çıkarlarını da savunmadan geri durmayacağım." mesajını verdi.

İRAN'A YÜKLENDİ

"İran barışsever milletlerin karşılaştığı en büyük güvenlik tehditlerinden biridir." ifadesini kullanan Trump, İran'ın nükleer silahlanma sürecine karşı durulması çağrısı yaptı.

Suudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıyı hatırlatan Trump, "ABD bu saldırılara yanıt olarak, İran Merkez Bankasına ve özerk varlık fonuna en üst düzey yaptırımları uyguladı." açıklamasında bulundu.

İran’ın bölgedeki eylemlerine karşı dünya liderlerini harekete geçmeye çağıran Trump, “Tüm ülkelerin İran’a karşı eyleme geçme sorumluluğu var. Hiçbir sorumlu ülke İran’ın kana susamışlığına ortaklık edemez. İran böyle yapmaya devam ettikçe yaptırımlar gevşemeyecek daha da şiddetlenecek. İran liderlerinin tehdit etmeyi bırakmaları gerekiyor." dedi.

Trump, İran yöneticilerinin kendi vatandaşlarına karşı büyük sorumluluklarının olduğunu, ancak bunları yerine getirmediklerini savundu.

KUZEY KORE’YE ÇAĞRI

Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi bir ilişki içinde olduğunu kaydederek, “Kendisine, ülkesinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylüyorum, tıpkı İran gibi; ancak bunu gerçekleştirebilmek için Kuzey Kore nükleerden arınmalı.” ifadesini kullandı.

Trump, her bir egemen ülkenin kendi sınırlarını koruma hakkına sahip olduğuna vurgu yaparak, “açık sınır” politikalarını da eleştirdi. Trump, liderlere seslenerek, “Her birinizin sınırlarını mutlak koruma hakkı vardır, elbette bizim de var.” dedi.

MADURO’YU HEDEF ALDI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu da hedef alan Trump, Maduro için “Küba’nın kuklası” ifadesini kullandı. Trump, “Diktatör Maduro, Kübalı korumalarca korunan ve kendi halkından saklanan biridir, kendi ülkesinin petrolünü Küba’ya vererek kendi yozlaşmış iktidarını sürdürmektedir.” dedi.
Trump'ın BM konuşması yaklaşık 40 dakika sürdü.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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