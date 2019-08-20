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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.08.2019 - 23:20, Son Güncelleme:

Trump'tan çok konuşulacak öneri: Dönsün!

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Trump'tan çok konuşulacak öneri: Dönsün!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın G7 grubuna dönmesinin uygun olacağını belirtti.

Trump, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yapacağı ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.

Rusya'yı tekrar G7'nin içine katarak, bu grubu G8 yapmak istediklerini söyleyen Trump, "Rusya'nın da bu grubun içinde olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Trump, Rusya'nın G8'den çıkarılması konusunda da eski ABD Başkanı Barack Obama'yı suçladı.

KIRIM İLHAKIYLA ÇIKARILDI

ABD Başkanı, geçen yıl haziranda da Rusya'yı gruba dahil etmenin G7 için kazanç olacağını söylemişti.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor.

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle topluluktan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlanmıştı.

Öte yandan Trump, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ı getirmenin "iyi bir seçim" olacağını söyledi.
New York Times gazetesi, Trump'ın Sullivian'ı söz konusu misyona aday göstereceğini yazmıştı.

AFGANİSTAN

ABD Başkanı Trump, Afganistan'da devam eden barış görüşmeleri hakkında da "Buradaki savaş 18 yıldır sürüyor, bu aptalca." ifadesini kullandı.
Afganistan konusunda tüm taraflarla görüştüklerini belirten Trump, "Şu ana kadar görüşmeler iyi gidiyor. İstersek buradaki savaşı 1 haftada bitiririm ama 10 milyon Afgan'ı öldürmek istemiyorum." dedi.

Trump, Afganistan'ın "tehlikeli bir yer" olduğunu belirterek, "gözlerini bölgeden ayırmayacaklarına" vurgu yaptı.

ABD Başkanı, ülkesinin Afganistan'dan tamamen çekilip çekilmeyeceğine ilişkin görüşmelerini sürdüreceklerini kaydetti.

KEŞMİR

Trump, Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir sorununa da değinerek, "Keşmir çok karmaşık bir yer. Hindular ve Müslümanların birbiriyle çok iyi anlaştıklarını söyleyemem." yorumunu yaptı.

Hafta sonu Fransa'da Hindistan Başbakanı Nerandra Modi ile bir araya geleceği bilgisini paylaşan Trump, "Keşmir konusunda arabuluculuk için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

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