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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
WASHINGTON (AA)
17.05.2018 - 21:04, Son Güncelleme:

Trump'tan 'cadı avı' çıkışı: Watergate skandalından bile daha büyük...

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Trump'tan 'cadı avı' çıkışı: Watergate skandalından bile daha büyük...

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının halen devam etmesine, "Tebrikler Amerika, Amerikan tarihindeki en büyük cadı avının ikinci yılına girdik. Halen (Trump ile Rusya arasında) hiçbir gizli iş birliği ya da adaleti engelleme durumu yok" sözleriyle tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından Rusya soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Trump, açıklamasında, "Tebrikler Amerika, Amerikan tarihindeki en büyük cadı avının ikinci yılına girdik. Halen (Trump ile Rusya arasında) hiçbir gizli iş birliği ya da adaleti engelleme durumu yok. Tek gizli iş birliği, çok daha fazla para harcamalarına rağmen seçimleri kazanamayan Demokratlar tarafından yapılmıştır." ifadesini kullandı.

"WATERGATE SKANDALINDAN BİLE BÜYÜK"

Kendisine karşı yürütülen soruşturmada, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Trump kampanyasını yerleşik bir muhbirle gözetlediği iddiasına ilişkin, "Eğer böyleyse Watergate skandalından bile daha büyük." değerlendirmesini yapan Trump, "İğrenç, yasa dışı ve mesnetsiz cadı avına rağmen, ABD tarihindeki en başarılı ilk 17 ayını geçiren yönetim biziz." iddiasında bulundu.

MUELLER'IN İLK YILI DOLDU

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarını araştırmak üzere Özel Yetkili Savcı Mueller, 17 Mayıs 2017'de göreve getirilmişti.

İkinci yılına giren soruşturma, Amerikan kamuoyunda Trump yönetimini en fazla "rahatsız eden" konulardan biri olarak değerlendiriliyor ve Trump'ın zaman zaman Mueller'ı görevden almayı düşündüğü iddia ediliyor. Hem Beyaz Saray yetkilileri hem de Trump, bu iddiayı şimdiye kadar yalanladı.

ABD'de bir diğer Rusya soruşturmasını yürüten Senato İstihbarat Komitesinden dün yapılan açıklamada, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu ve Trump'ın seçimleri kazanması amacını güttüğü kanaatine varıldığı bildirilmişti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin yürüttüğü bir diğer Rusya soruşturmasıyla ilgili 27 Nisan tarihli nihai raporda ise Senatodan farklı olarak, Trump'ın seçim kampanya ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğuna yönelik bir delilin bulunamadığı açıklanmıştı. 

Trumpı zora sokacak karar:
Trump'ı zora sokacak karar:
 

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