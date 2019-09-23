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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

Trump'tan büyük sürpriz... Kimse bunu beklemiyordu

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Trump'tan büyük sürpriz... Kimse bunu beklemiyordu

Birleşmiş Milletler (BM), 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu. Zirvede Merkel, sanayileşmiş ülkelerin küresel ısınmanın ana sebebi, gelişmekteki ülkelerin de mağdurları olduğunu söyledi. .

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün dünya liderlerinin katılacağı BM İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Zirvede sadece iklim değişikliği ile mücadele kapsamında somut planlar açıklayacak ülkeler sunum yapıyor, taahhütte bulunmayan ülkeler ise zirvede söz hakkı alamıyor.

TRUMP SÜRPRİZİ

Zirveye katılması beklenmeyen Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi.  Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.

Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.

MERKEL KONUŞTU

Zirvede konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, sanayileşmiş ülkelerin küresel ısınmanın ana sebebi, gelişmekteki ülkelerin de mağdurları olduğunu söyledi.

Merkel iklim değişiminin ve dünyanın ısınmasının nedeninin insanlar olduğunu belirterek, bilim insanlarının tavsiyelerine uyulması ve iklim değişikliğiyle küresel olarak birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bunun için ölçünün, küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırmayı amaçlayan Paris İklim Anlaşması olduğuna işaret eden Merkel, "Sanayileşmiş ülkeler, küresel ısınmanın ana sebebidir. Gelişmekte olan ülkeler de mağdurlarıdır." dedi.

Merkel, bundan dolayı sanayileşmiş ülkelerin, dünyanın ısınmasını durdurmaya yönelik yolların bulunması için yenilikçi teknolojiler geliştirmesi
ve para ayırmasını istedi.

"1,5 MİLYAR AVROYU YEŞİL İKLİM FONU'NA YATIRACAĞIZ"

Almanya'nın bu konuda hem uluslararası hem de ulusal düzeyde sorumluluk taşıdığını vurgulayan Merkel, uluslararası alanda 2014'e göre iklimin korunması için ayırılacak paranın 2 milyardan 4 milyar avroya yükselteceklerini, özellikle 1,5 milyar avroyu Yeşil İklim Fonu'na yatıracaklarını kaydetti.
Merkel, ulusal alanda tedbirler alındığına işaret ederek, Alman hükümetinin geçen hafta iklim koruma paketini açıkladığını anımsattı.

Zirvede, kendisinden önce aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu gençlerin konuştuğuna işaret eden Merkel, "Gençlerin 'uyanın' çağrısını duyduk." ifadesini kullandı.

66 ÜLKEDEN HAMLE

BM, zirve öncesi 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

İklim değişikliğiyle mücadeleye katılan 102 şehir de sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdü verdi.

Dünya Bankası da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yağmur ormanlarının korunması için 500 milyon dolar yardımda bulunulacağını açıkladı.

BM verilerine göre, birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında verdiği beyanlar küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1,5 derecenin altında tutmaya yetmiyor. Bu hedefin karşılanabilmesi için 2030'a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

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