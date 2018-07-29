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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
29.07.2018 - 22:01, Son Güncelleme:

Trump'tan bir tehdit de onlara: Hükümetin çalışmalarını durdururum

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Trump'tan bir tehdit de onlara: Hükümetin çalışmalarını durdururum

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında duvar örülmesini de öngören ‘sınır güvenliği’ için demokratların oy vermemeleri durumunda hükümetin çalışmalarını durdurmakla tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, “Duvar örülmesini öngören sınır güvenliği için demokratların oy vermemeleri durumunda hükümetin ‘çalışmasını durdurmak’ zorunda kalacağım. Piyango, yakalama, serbest bırakma ve buna benzer şeylerden kurtulup, sonuçta liyakate dayalı göç sistemine geçmek gerekiyor. Ülkemize seçkin insanların gelmesine ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

Daha önce Trump, ABD sınırındaki yasadışı göçmenlerin gözaltına alınması sırasında mümkün olduğu kadarıyla çocuk ve ebeveynlerin ayrılmaması için bir kararname imzaladı. ABD Başkanı, muhalefetin, kendi parti üyelerinin bir kısmının ve kamuoyunun baskısı altında taviz vermek durumunda kaldı.

AİLELERİN AYRILMASI KONUSU, KRİZE YOL AÇTI
Ailelerin ayrılması konusu önümüzdeki kasımda yapılacak ara seçimler öncesinde siyasi kriz olarak nitelendirilecek bir duruma yol açtı. Bu arada Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde sorunun daha uzun vadede çözülmesi için hazırlanan yasa tasarısına ‘evet’ demeyi planlıyor.

Sıfır tolerans’ politikalarına dayalı sınır krizi, Trump yönetimini hoş olmayan bir ikilemle karşı karşıya getirdi. Trump, seçmenlere verdiği sözleri tutmak için sınır yasalarını uygulamak zorunda, söz konusu yasalardaysa yetişkin sığınmacıların gözaltına alınması şartı bulunuyor. Çocuklarla ne yapılacağıysa bilinmiyor.

Yasadışı göçü önlemek için Meksika sınırında duvar yapımı, Trump’ın seçim öncesi kampanyasının ana vaatlerinden biriydi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.07.2018-2)
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