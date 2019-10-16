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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriTrump'tan bir açıklamada daha: "Birçok açıdan PKK, DEAŞ'tan daha kötü"
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Dünya
ABD, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Trump'tan bir açıklamada daha: "Birçok açıdan PKK, DEAŞ'tan daha kötü"

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Trump'tan bir açıklamada daha: "Birçok açıdan PKK, DEAŞ'tan daha kötü"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Bu Türkiye ile Suriye arasındaki bir problem, bizim problemimiz değil" açıklamasında bulundu. Trump son açıklamasında ise "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü." değerlendirmesini yaptı.  

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Bizim için artık eve dönme zamanı. Eğer Türkiye Suriye'ye giriyorsa bu Türkiye ve Suriye arasındaki bir problemdir. Bu bizim problemimiz değil" açıklamasında bulundu.

Trump ayrıca, bölgedeki YPG/PKK unsurları hakkında da, "Kürtler savaşmayı biliyorlar. Ancak onlar da melek değil. Bizimle birlikte savaşmaları için onlara çok para ödedik" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD medyasında çıkan Pentagon'un İncirlik Üssündeki nükleer silahları geri çekmeyi gözden geçirdiğine dair haberler hakkında ise, "İncirlik'te bulunan ABD nükleer silahlarının güvenliğinden eminim" sözlerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DAHA

ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü." değerlendirmesini yaptı.

PENCE YARIN GELİYOR

Öte yandan Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Pence, bugün yerel saatle 18.00'da (TSİ 01.00) Ankara'ya hareket edecek.

Yarın Türkiye'de olacak Pence'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok yetkiliyle Suriye konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." paylaşımında bulundu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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