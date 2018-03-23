Trump’tan Biden’a ‘Dövüşsek yere düşer, ağlarsın’
ABD Başkanı Donald Trump ile ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden arasında ‘sokak kavgası’ atışması yaşandı.
Miami Üniversitesi’nde cinsel saldırılara karşı düzenlenen bir mitinge katılan Biden, Trump’ın kadınlara karşı kullandığı aşağılayıcı ifadelere değindi. Biden, “‘Kadınları istediğim yerden tutarım ve bundan hoşlanırlar’ diyen bir adam ulusal liderimiz oldu. Bana ‘Bu beyefendiyle tartışmak ister miyim’ diye sordular. ‘Hayır’ dedim. Bunun yerine ‘Eğer lisede olsaydık, onu spor salonunun arkasına götürüp fena şekilde döverdim’ dedim. Hayatım boyunca spor yaptım. Böyle konuşanlar (kadınlara hakaret edenler) ise genellikle salondaki en şişman, en çirkin o... çocukları olurdu” ifadelerini kullandı.
Trump’ ise Twitter’dan “Deli Biden sert bir adammış gibi davranıyor. Hem zihnen hem fiziken güçsüz. İkinci kez fiziksel saldırıyla tehdit ediyor. O beni tanımaz ama hızla ve sertçe yere düşer ve yol boyunca ağlar. İnsanları tehdit etme Joe” diye yazdı.
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