Trump’tan azil oylamasına sert tepki: ‘Cadılar bile daha adil yargılandı’

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil oylaması öncesi, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi’ye hitaben çok sert bir mektup kaleme aldı. Altı sayfalık mektubunda süreci eleştiren Trump, bunun rakip Demokrat Partililer tarafından gerçekleştirilen ‘partizan bir azil’ olduğunu belirterek söze başladı. Böyle bir sürecin ABD yasama tarihinde görülmemiş olduğunu belirten Trump, Demokratları anayasal yetkilerini istismar etmekle suçladı. Trump, 17’nci yüzyılda yargılanan Salem cadılarının bile daha adil bir yargı gördüklerini öne sürdü.

‘DARBE GİRİŞİMİ’

Demokratları ‘Amerikan demokrasisine açık savaş ilan etmekle’ suçlayan ABD Başkanı, azil sürecini ‘darbe girişimine’ benzetti. “Bu, hukuk dışı partizan bir darbe girişimi. Tarih sizi yargılayacak” diyen Trump, ‘çok çirkin bir kelime olan azilin içinin boşaltıldığını’ da savundu. Pelosi’nin ‘Trump Bozukluk Sendromu’na yakalandığını öne süren Trump, Meclis Başkanı’nın ‘demokrasiyi tıpkı bir düşman gibi gördüğünü’ söyledi. ABD Başkanı Trump, bu mektubu tarihe not düşmek için yazdığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Bundan yüz yıl sonra, insanlar bu konuya baktıklarında anlasınlar istiyorum... Öyle ki, bir daha hiçbir başkanın başına böyle bir şey gelmesin.”

Nancy Pelosi ise Kongre binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mektubu tamamen okumadığını ancak özünü gördüğünü ve ‘(mektubun) gerçekten hastalıklı olduğunu düşündüğünü’ söyledi.

‘YANLIŞ VE ABARTILI’

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, mektubun, Başkan Trump’ın azil sürecine bugüne kadar verdiği en sert tepki olduğunu yazdı. Mektuptaki tüm suçlamaları tek tek inceleyen NYT, bazı ifadelerin yanlış bazılarının da abartılmış olduğuna dikkat çekti. İngiliz The Guardian gazetesi ise Trump’ın mektubunun, Twitter hesabında bugüne kadar söylediği sözlerin bir tekrarı olduğunu savundu.

SORULARLA AZİL SÜRECİ

1- Trump neyle suçlanıyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’ye siyasi rakibi Joe Biden ve oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması başlatması konusunda baskı yaparak ‘görevini kötüye kullanmak’ ve Temsilciler Meclisi’nin bu ‘skandalı’ araştırmasını engellemeye çalışmakla suçlanıyor. Trump ise Ukrayna’dan talebinin normal olduğunu savunuyor.

2- Süreç nasıl sürüyor?

431 üyeli Temsilciler Meclisi’nde azil kararı için 216 oy yeterli. Meclis’te Demokratların 233, Trump’ın Cumhuriyetçilerinin ise 197 sandalyesi bulunuyor. Meclisin azil yönünde karar alması halinde süreç Senato’da devam ediyor.

3- Senato’daki dengeler nasıl?

Senato’da 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat ve 2 de bağımsız senatör yer alıyor. Senato’daki yargılama sürecine anayasa gereği, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yargıç John Roberts’ın başkanlık etmesi öngörülüyor. Senatörlerin tamamı ‘jüri’ olacak. Yargılama sonrasında azil oylaması yapılacak. Senato’dan azil kararının çıkabilmesi için üçte iki çoğunluk, yani 67 senatörün ‘Evet’ demesi gerekiyor. Çok büyük olasılıkla Senato’nun Başkan Trump aleyhinde bir karar alması beklenmiyor. Daha önce iki başkan Andrew Johnson ve Bill Clinton, Senato’da yargılanmış, ancak azil yönünde gerekli çoğunluk sağlanamamıştı.

19 CADI İDAM EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Trump mektubunda ‘azil sahtekârlığının başlangıcından bu yana anayasal haklarının ihlal edildiğini’ ve ‘kanıt sunmak da dahil anayasanın sunduğu başlıca temel haklardan faydalanamadığını’ savundu. Konuya ilişkin olarak Trump, “Salem Cadı Mahkemeleri’nde sanıklar daha adil yargılanmıştır” diye yazdı. Bu sözler üzerine Salem Belediye Başkanı Kim Driscoll, Trump’a Twitter’dan yanıt verdi. Başkanın ‘biraz tarih öğrenmesi gerektiğini’ söyleyen Driscoll, cadı yargılamalarının kanıtsız yapıldığını, başkana yönelik kanıtların ise bir hayli fazla olduğunu belirtti.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde 1692-1693 yılları arasında kurulan ‘Salem Cadı Mahkemeleri’nde, hiçbir kanıt olmadan 200’den fazla kişi cadılıkla suçlanmış, 30 kişi suçlu bulunmuş, bunlardan 19’u idam edilmiş, biri savunma yapmadığı için öldürülmüş, 5 kişi de hapiste yaşamını yitirmişti.