Trump’tan AB’ye beklenmedik hamle
ABD’nin, Avrupa Birliği’nin Washington’daki diplomatik statüsünü “üye ülke” seviyesinden “uluslararası kuruluş” seviyesine düşürdüğü ve durumdan AB’yi haberdar etmediği ortaya çıktı.
Bu gelişme üzerine Avrupalı siyasetçiler Trump’a tepki gösterdi. ABD’nin, Avrupa Birliği’nin başkent Washington’daki diplomatik statüsünü düşürdüğünü ilk olarak Alman Deutsche Welle (DW) sitesi duyurdu. DW’ye göre, AB’nin Washington Büyükelçisi David O’Sullivan, diplomatik derecesinin düşürüldüğünü, eski ABD Başkanı George H.W. Bush’un cenazesinde, büyükelçiler kronolojik sıraya göre çağrılırken kendisi çağrılmadığında anladı. Bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre O’Sullivan, cenazede ismi son okunan diplomatik temsilci oldu. Yetkili, “(Statünün düşürülmesini) ne zaman yaptıklarını tam olarak bilmiyoruz, çünkü çok rahat bir şekilde bizi bilgilendirmeyi unuttular” dedi. Yetkili, bu durumun Brüksel’de hiç iyi karşılanmadığını ve AB yetkililerinin verecekleri resmi tepkiyi hâlâ tartıştıklarını kaydetti.
‘DAR GÖRÜŞLÜ BİR HAREKET’
Trump yönetiminin bu adımına ilk tepki gösterenlerden biri Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Başkanı ve İsveç eski Dışişleri Bakanı Carl Bildt oldu. Bildt, kararın “Dar görüşlü bir Trump hareketi” olduğunu belirterek, “Ancak ABD’de (bütçe krizinden dolayı) hükümet kapalı olduğu için sorularımızı yanıtlayamıyorlar” dedi.
Avrupa Parlamentosu Üyesi Marietje Schaake ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Trump yönetimi tarafından Transatlantik ilişkilerinin seviyesi geriletilmişti. Şimdi AB’ye bu davranış şekliyle bu durum teyit edilmiş oldu. Çin’le ilgili karşılaştığımız ortak zorluklar, terörle mücadele, iklim değişikliği ya da dijitalleşmenin negatif sonuçları gibi sorunlarla karşı karşıyayken liberal demokrasiler arasında kırılmalar yaşanması en son istediğimiz şey. Umuyorum ki, yeni ABD Kongresi, Transatlantik ilişkilerin iyi olmasının önemini aklında tutarak denge ve kontrol mekanizmalarını devreye sokacaktır.”
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