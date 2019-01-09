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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İpek YEZDANİ
09.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Trump’tan AB’ye beklenmedik hamle

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
Trump’tan AB’ye beklenmedik hamle

ABD’nin, Avrupa Birliği’nin Washington’daki diplomatik statüsünü “üye ülke” seviyesinden “uluslararası kuruluş” seviyesine düşürdüğü ve durumdan AB’yi haberdar etmediği ortaya çıktı.

Bu gelişme üzerine Avrupalı siyasetçiler Trump’a tepki gösterdi. ABD’nin, Avrupa Birliği’nin başkent Washington’daki diplomatik statüsünü düşürdüğünü ilk olarak Alman Deutsche Welle (DW) sitesi duyurdu. DW’ye göre, AB’nin Washington Büyükelçisi David O’Sullivan, diplomatik derecesinin düşürüldüğünü, eski ABD Başkanı George H.W. Bush’un cenazesinde, büyükelçiler kronolojik sıraya göre çağrılırken kendisi çağrılmadığında anladı. Bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre O’Sullivan, cenazede ismi son okunan diplomatik temsilci oldu. Yetkili, “(Statünün düşürülmesini) ne zaman yaptıklarını tam olarak bilmiyoruz, çünkü çok rahat bir şekilde bizi bilgilendirmeyi unuttular” dedi. Yetkili, bu durumun Brüksel’de hiç iyi karşılanmadığını ve AB yetkililerinin verecekleri resmi tepkiyi hâlâ tartıştıklarını kaydetti.

‘DAR GÖRÜŞLÜ BİR HAREKET’

Trump yönetiminin bu adımına ilk tepki gösterenlerden biri Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Başkanı ve İsveç eski Dışişleri Bakanı Carl Bildt oldu. Bildt, kararın “Dar görüşlü bir Trump hareketi” olduğunu belirterek, “Ancak ABD’de (bütçe krizinden dolayı) hükümet kapalı olduğu için sorularımızı yanıtlayamıyorlar” dedi.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Marietje Schaake ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Trump yönetimi tarafından Transatlantik ilişkilerinin seviyesi geriletilmişti. Şimdi AB’ye bu davranış şekliyle bu durum teyit edilmiş oldu. Çin’le ilgili karşılaştığımız ortak zorluklar, terörle mücadele, iklim değişikliği ya da dijitalleşmenin negatif sonuçları gibi sorunlarla karşı karşıyayken liberal demokrasiler arasında kırılmalar yaşanması en son istediğimiz şey. Umuyorum ki, yeni ABD Kongresi, Transatlantik ilişkilerin iyi olmasının önemini aklında tutarak denge ve kontrol mekanizmalarını devreye sokacaktır.”

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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