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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.12.2018 - 22:09, Son Güncelleme:

Trump'tan ABD'nin savunma harcamasına: Çılgınlık

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Trump'tan ABD'nin savunma harcamasına: Çılgınlık

 ABD Başkanı Donald Trump, "silahlanma yarışını" durdurabilmek için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından "silahlanma yarışına" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, paylaşımında, "Gelecek bir zamanda Devlet Başkanı Şi ve Devlet Başkanı Putin ve ben bir araya gelip bu büyük ve rahatsız edici silah yarışını anlamlı bir şekilde durdurmayı konuşabileceğimizden eminin. ABD, bu yıl (bu yarışa) 716 milyar dolar harcadı. Çılgınlık!" ifadelerini kullandı.

Birçok açıklamasında ABD ordusunun büyüklüğü ve gücünden bahseden ve kendi yönetiminin orduya en fazla bütçe ayıran yönetim olduğunu dile getiren Trump'ın bu değerlendirmesi, Amerikan medyasında farklı tepkiler topladı.

Bazı haberlerde Trump'ın mesajının "gerçekçi" bulunmadığı ve Başkan'ın askeri bir stratejiye sahip olmadığı ileri sürüldü.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'e, Pentagon'da yapılan bir tören öncesinde Trump'ın açıklamaları soruldu. Mattis, Trump'ın paylaşımlarını görmediğini söylemekle yetindi ve yorum yapmaktan kaçındı.

Pentagon'un 2019 mali yılı bütçesi 717 milyar dolar olarak belirlenmiş ve ABD Başkanı Trump tarafından onaylanmıştı.

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