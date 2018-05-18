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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
18.05.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Trump'tan yeni çıkış! Ülke ismi verdi, 'şımardılar' dedi...

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Trump'tan yeni çıkış! Ülke ismi verdi, 'şımardılar' dedi...

ABD Başkanı Trump, Amerikalı ve Çinli yetkililer arasında başlayan ikinci tur ticaret müzakereleri hakkında konuştu. Trump, "Çin çok şımarık bir hale geldi. Avrupa Birliği çok şımarık bir hale geldi. Diğer ülkeler de çok şımarık hale geldi." dedi. Trump, Kuzey Kore lideriyle planlanan zirvenin gerçekleşmesi durumunda Kim Jong Un'a iktidar garantisi verdiklerini, aksi takdirde sonunun Kaddafi gibi olabileceğini söyledi.

Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün Washington'da ABD Hazine Bakanlığı'nda Amerikalı ve Çinli yetkililer arasında başlayan ikinci tur ticaret müzakereleri hakkında konuşan Trump, müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasından "şüpheli" olduğunu belirterek, "Müzakereler başarılı olacak mı? Şüpheyle bakıyorum. Çünkü Çin çok şımarık bir hale geldi. Avrupa Birliği çok şımarık bir hale geldi. Diğer ülkeler de çok şımarık hale geldi, çünkü ABD'den ne isteseler her zaman yüzde 100 elde ettiler. Bunun daha fazla gerçekleşmesine izin veremeyiz" dedi.

AB, JAPONYA, GÜNEY KORE, DİĞER ÜLKELER...

Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerin yıllardır ABD'den "kovalar dolusu" para çıkardığını öne süren Trump, "ABD için ticaret her zaman tek yönlü bir yol oldu." yorumunu yaptı.

'YILLARCA KAZIKLADILAR'

ABD'nin Çin tarafından yıllardır "kazıklandığını" ifade eden Trump, "Bunun için Çin'i suçlamıyorum. Bizim ülkemizin geçmişteki liderlerini suçluyorum" dedi.

Trump, mart ayı başında, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.
Çin, bunun üzerine, ABD’den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi getireceğini duyurmuştu.

Donald Trump hükümeti, nisan ayı başında, Çin'den ithal edilen ve toplam değeri 50 milyar doları bulan yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getireceğini bildirmişti.

Çin ise misilleme olarak, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar değerinde 106 ürüne yüzde 25 vergi getirileceğini belirtmişti.
ABD'nin Çin ile olan ticaret açığı 2016'da 347 milyar dolar olmuştu.

KİM JONG UN'A KADDAFİ BENZETMESİ

Öte yandan Trump işbirliğinin sürdürülebilmesi için Kuzey Kore'ye geniş garanti vermeye hazır olduğunu duyurdu. Trump Haziran ayında planlanan zirve buluşmasını iptal etmediği ve ABD ile anlaşmaya vardığı takdirde Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un iktidarını koruması için ‘güçlü güvence' vermeye hazır olduklarını söyledi.

Trump, "Kim ülkesinde kalacak ve Kuzey Kore'yi yönetecek. Ülkesi zenginleşecek”, dedi. Kuzey Kore yönetimi 12 Haziran'da Singapur'da yapılması kararlaştırılan zirve buluşmasını iptal etme tehdidinde bulunmuştu.

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