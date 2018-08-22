Trump'ın zor günü

RUSYA’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine Trump kampanyası lehine müdahale ettiğine dair Adalet Bakanlığı’nın görevlendirdiği Özel Savcı Robert Mueller’ın soruşturması sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki eski yakın çalışma arkadaşının önceki gün suçlu bulunması ülke siyaset gündemine bomba gibi düştü.

420 BİN DOLAR VERİLMİŞ

Trump’ın eski avukatı Michael Cohen (51), mahkemede Trump’ın ilişkisi olduğu iddia edilen eski porno yıldızı Stormy Daniels (Stephanie Clifford) ve eski Playboy modeli Karen McDougal’a ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları ihlal ettiğini itiraf etti. Washington Post gazetesine göre Trump’ın emlak şirketi, Cohen’e bu ödemeleri yapması için 420 bin dolar (2.5 milyon TL) verdi. Trump’ın başkan olmasının ardından Şubat 2017’de ödemelerin başladığı, bu ödemeler arasında Stormy Daniels’a verilen 130 bin doların da (790 bin TL) yer aldığı kaydedildi. ABD Başkanı’nın eski kampanya direktörü Paul Manafort ise seçim çalışmaları sırasında vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir davada jüri tarafından suçlu bulundu.

Amerikan basını olayı “ABD Başkanı’nın en korkunç günü” olarak niteledi. Cohen, savcılıkla işbirliği yaparak davanın görüldüğü New York’taki mahkemede hakkındaki mali yolsuzluk ve seçim kampanyası sırasında usulsüzlük yapıldığı suçlamalarını kabul etti. Cohen’in kabul ettiği 8 suçlama arasında “bir siyasi adayın isteği üzerine bazı kişilerin bazı konularda sessiz kalması için ödemeler yaparak seçim yasasını ihlal etmek” ve “bir mali kuruma yalan beyanat vermek” de bulunuyor.

ADINI ANMADI AMA…

Cohen, duruşmada Trump’ın adını anmasa da tarif ettiği kişinin mevcut ABD Başkanı olduğu değerlendirmesi yapıldı. Savcılıkla yaptığı anlaşma Michael Cohen’in 3-5 yıl arasında hapis cezası almasını öngörüyor. Cohen işbirliğine gitmeseydi en az 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktı. Mahkumiyet kararı 12 Aralık’taki duruşmada belirlenecek.

ON SEKİZ SUÇLAMA

Trump’ın eski kampanya direktörü Manafort’un (69) davasındaki jüri aşaması Virginia’nın Alexandria kentinde sonuçlandı. Manafort, 18 suçlamadan 8’inden suçlu bulundu. 5’i vergi kaçırma, biri yabancı bankalardaki hesaplarını beyan edememe olarak açıklandı. Manafort, Rus zengin iş insanları ve Ukrayna’daki bağlantıları nedeniyle istifa etmek zorunda kalmadan Trump kampanyasının en önemli ismiydi.

TRUMP: CADI AVINA DÖNÜŞTÜ

Kasım ayındaki Kongre ara seçimleri için kampanya çalışmalarını sürdüren Başkan Trump, eski avukatı Michael Cohen ile ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Biri, iyi bir avukat arıyorsa, Cohen’i tutmamalarını güçlü bir şekilde öneririm” dedi. Bir sonraki tweet’inde, “Manafort ve ailesi için çok kötü hissediyorum. ‘Adalet’, diğer başka şeyler arasından, 12 yıllık vergi vakasını aldı, ona muazzam baskı uyguladı. Cohen’den farklı olarak, o, ‘kırılmayı’ - ‘anlaşma yapmak’ için sahte hikayeler üretmeyi - reddetti. Cesur bir adama saygı!” ifadelerini kullandı. West Virginia eyaletinde uçaktan inişte açıklama yapan Trump, “Bu soruşturma önce Rusya ile işbirliğini inceleme amaçlı başladı, şimdiyse bir cadı avına dönüştü” dedi.

AZİL SÜRECİ SÖZ KONUSU OLUR MU

ABD siyasi çevrelerinde şimdi eski avukatının suçunu itiraf etmesinin Başkan Trump hakkında görevden azil sürecini başlatıp başlatmayacağı konuşuluyor.

Mahkemede Trump’ın ismi geçmese de Cohen’in kabul ettiği suçlamalar arasında “bir siyasi adayın isteği üzerine bazı kişilerin bazı konularda sessiz kalması için ödemeler yaparak seçim yasasını ihlal etmek” bulunuyor. Bu da dolaylı olarak Trump’ın isminin bir federal suça karışmasına neden oluyor.

Cohen’in 2016’da ABD’de başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiasına yönelik Özel Savcı Mueller’ın yürüttüğü soruşturmada da savcılığa bilgi verebileceği dile getirilmişti. Ancak CNN ve New York Times’a göre Cohen’in New York savcılığıyla yaptığı anlaşma federal yetkililerle işbirliğini kapsamıyor. Washington Post gazetesinin danıştığı hukuk uzmanlarına göre de Trump’ın başkanlık görevinde olduğu süre boyunca suçlanması çok mümkün gözükmüyor.

Bilgi notu: ABD Başkanı Trump ile eski avukatı Cohen’in, Trump’ın ilişki yaşadığı iddia edilen eski Playboy modeli Karen McDougal’a yapılacak ödemeyi konuştuğu bir görüşme kaydı geçen ay Amerikan CNN televizyonu tarafından yayınlanmıştı.