Trump'ın zor günü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump'ın zor günü
GeriDünya Trump'ın zor günü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
22.08.2018 - 23:48, Son Güncelleme:

Trump'ın zor günü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump'ın zor günü

ABD Başkanı Donald Trump’ın iki eski kurmayından biri seçim kampanyası yolsuzluğundan suçlu bulundu, diğeri ise suçunu itiraf etti. Trump’ın avukatı Michael Cohen savcılıkla işbirliği yapıp gayrimeşru bağış katkılarını doğruladı. Cohen ayrıca Trump’la ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için seçimler öncesi ödeme yaptıklarını da anlattı. Aynı gün Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort da usulsüzlüklerle ilgili yöneltilen 18 suçlamanın 8’inden suçlu bulundu.

RUSYA’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine Trump kampanyası lehine müdahale ettiğine dair Adalet Bakanlığı’nın görevlendirdiği Özel Savcı Robert Mueller’ın soruşturması sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki eski yakın çalışma arkadaşının önceki gün suçlu bulunması ülke siyaset gündemine bomba gibi düştü.

420 BİN DOLAR VERİLMİŞ

Trump’ın eski avukatı Michael Cohen (51), mahkemede Trump’ın ilişkisi olduğu iddia edilen eski porno yıldızı Stormy Daniels (Stephanie Clifford) ve eski Playboy modeli Karen McDougal’a ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları ihlal ettiğini itiraf etti. Washington Post gazetesine göre Trump’ın emlak şirketi, Cohen’e bu ödemeleri yapması için 420 bin dolar (2.5 milyon TL) verdi. Trump’ın başkan olmasının ardından Şubat 2017’de ödemelerin başladığı, bu ödemeler arasında Stormy Daniels’a verilen 130 bin doların da (790 bin TL) yer aldığı kaydedildi. ABD Başkanı’nın eski kampanya direktörü Paul Manafort ise seçim çalışmaları sırasında vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir davada jüri tarafından suçlu bulundu.
Amerikan basını olayı “ABD Başkanı’nın en korkunç günü” olarak niteledi. Cohen, savcılıkla işbirliği yaparak davanın görüldüğü New York’taki mahkemede hakkındaki mali yolsuzluk ve seçim kampanyası sırasında usulsüzlük yapıldığı suçlamalarını kabul etti. Cohen’in kabul ettiği 8 suçlama arasında “bir siyasi adayın isteği üzerine bazı kişilerin bazı konularda sessiz kalması için ödemeler yaparak seçim yasasını ihlal etmek” ve “bir mali kuruma yalan beyanat vermek” de bulunuyor.

ADINI ANMADI AMA…

Cohen, duruşmada Trump’ın adını anmasa da tarif ettiği kişinin mevcut ABD Başkanı olduğu değerlendirmesi yapıldı. Savcılıkla yaptığı anlaşma Michael Cohen’in 3-5 yıl arasında hapis cezası almasını öngörüyor. Cohen işbirliğine gitmeseydi en az 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktı. Mahkumiyet kararı 12 Aralık’taki duruşmada belirlenecek.

ON SEKİZ SUÇLAMA

Trump’ın eski kampanya direktörü Manafort’un (69) davasındaki jüri aşaması Virginia’nın Alexandria kentinde sonuçlandı. Manafort, 18 suçlamadan 8’inden suçlu bulundu. 5’i vergi kaçırma, biri yabancı bankalardaki hesaplarını beyan edememe olarak açıklandı. Manafort, Rus zengin iş insanları ve Ukrayna’daki bağlantıları nedeniyle istifa etmek zorunda kalmadan Trump kampanyasının en önemli ismiydi.

TRUMP: CADI AVINA DÖNÜŞTÜ

Kasım ayındaki Kongre ara seçimleri için kampanya çalışmalarını sürdüren Başkan Trump, eski avukatı Michael Cohen ile ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Biri, iyi bir avukat arıyorsa, Cohen’i tutmamalarını güçlü bir şekilde öneririm” dedi. Bir sonraki tweet’inde, “Manafort ve ailesi için çok kötü hissediyorum. ‘Adalet’, diğer başka şeyler arasından, 12 yıllık vergi vakasını aldı, ona muazzam baskı uyguladı. Cohen’den farklı olarak, o, ‘kırılmayı’ - ‘anlaşma yapmak’ için sahte hikayeler üretmeyi - reddetti. Cesur bir adama saygı!” ifadelerini kullandı. West Virginia eyaletinde uçaktan inişte açıklama yapan Trump, “Bu soruşturma önce Rusya ile işbirliğini inceleme amaçlı başladı, şimdiyse bir cadı avına dönüştü” dedi.

AZİL SÜRECİ SÖZ KONUSU OLUR MU

ABD siyasi çevrelerinde şimdi eski avukatının suçunu itiraf etmesinin Başkan Trump hakkında görevden azil sürecini başlatıp başlatmayacağı konuşuluyor.

Mahkemede Trump’ın ismi geçmese de Cohen’in kabul ettiği suçlamalar arasında “bir siyasi adayın isteği üzerine bazı kişilerin bazı konularda sessiz kalması için ödemeler yaparak seçim yasasını ihlal etmek” bulunuyor. Bu da dolaylı olarak Trump’ın isminin bir federal suça karışmasına neden oluyor.

Cohen’in 2016’da ABD’de başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiasına yönelik Özel Savcı Mueller’ın yürüttüğü soruşturmada da savcılığa bilgi verebileceği dile getirilmişti. Ancak CNN ve New York Times’a göre Cohen’in New York savcılığıyla yaptığı anlaşma federal yetkililerle işbirliğini kapsamıyor. Washington Post gazetesinin danıştığı hukuk uzmanlarına göre de Trump’ın başkanlık görevinde olduğu süre boyunca suçlanması çok mümkün gözükmüyor.

Bilgi notu: ABD Başkanı Trump ile eski avukatı Cohen’in, Trump’ın ilişki yaşadığı iddia edilen eski Playboy modeli Karen McDougal’a yapılacak ödemeyi konuştuğu bir görüşme kaydı geçen ay Amerikan CNN televizyonu tarafından yayınlanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İzmir’de üniversite okuyanların sahip olduğu 5 ayrıcalık

Trump'ın zor günü

HTŞ’den muhaliflere İdlib uyarısı

‘Bu sözler beni rahat bırakmıyor’

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber
R

İzmir’de üniversite okuyanların sahip olduğu 5 ayrıcalık

Trump'ın zor günü

HTŞ’den muhaliflere İdlib uyarısı

‘Bu sözler beni rahat bırakmıyor’

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber