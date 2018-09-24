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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
24.09.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh hakkında ikinci taciz suçlaması

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Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh hakkında ikinci taciz suçlaması

ABD'de bir kadın daha, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh'ın geçmişte kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Kavanaugh'ın Yale Üniversitesi'nden arkadaşı olduğu belirtilen Deborah Ramirez, New Yorker dergisine açıklamasında yurttaki bir parti sırasında yargıcın cinsel organını yüzüne bastırdığını söyledi.

Geçen hafta da Prof. Christine Blasey Ford, 1982'de Kavanaugh'ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürmüştü. Ford, Perşembe günü Senato'da ifade vermeyi kabul etmişti.

Senato Komisyonu'nun Demokrat Partili üyesi Dianne Feinstein, Pazar gecesi komisyonun Cumhuriyet Partili başkanına bir mektup göndererek, iddialar nedeniyle oturumların ertelenmesi çağrısında bulundu.

ABD'de tartışmalı yasalar konusunda son sözü dokuz üyeli Yüksek Mahkeme söylüyor. Bu nedenle mahkeme üyeliklerinin onayına büyük önem atfediliyor.

Deborah Ramirez'e göre olay sırasında yurt partisinde bir daire oluşturacak şekilde oturan öğrenciler içki içme oyunu oynuyorlardı.

Öğrenciler, grupta işaret ettikleri kişiden içki içmesini istiyordu.

Ramirez'e göre bir süre sonra bir öğrenci plastik bir cinsel organ çıkardı. Kavanaugh olduğu öne sürülen bir başka öğrenci de, pantolonunu indirip cinsel organını Ramirez'in yüzüne dayadı.

Ramirez, 'Adamı itmeye çalışırken cinsel organına dokundum. Evleninceye kadar hiçbir cinsel organa dokunmayacaktım. O gün çok utandım ve aşağılandım" dedi.

New Yorker'ın haberinde 53 yaşındaki Ramirez'in alkolün etkisiyle bazı şeyleri hatırlamıyor olabileceği için daha önce bu olay hakkında konuşmaktan çekindiğini söylediği belirtiliyor.

Haberi kaleme alan gazeteciler, Ramirez'in iddialarıyla ilgili olarak onlarca sınıf arkadaşıyla irtibata geçtiklerini, üç öğrencinin olayı duyduklarını ya da böyle bir şeyden bahsedilğini hatırladıklarını söyledi.

Grupta oldukları söylenen iki kişi ise iddiayı reddetti.

Brett Kavanaugh da yazılı bir açıklama yaparak "35 yıl yaşandığı iddia edilen bu olay hiç yaşanmamıştır. O zaman beni tanıyanlar böyle bir şey olmadığını biliyorlar ve bunu söylüyorlar" dedi.

Beyaz Saray'dan bir sözcü, taciz iddiasını "Demokratlar'ın iyi bir adamı karalamaya yönelik iftira kampanyasının bir parçası" olarak niteledi ve Kavanaugh'ın arkasında durduklarını söyledi.

Geçen hafta Prof. Christine Blasey Ford, 15 yaşındayken bir okul partisinde, o zaman 17 yaşında olan Kavanaugh'ın kendisini yatak odasına sürüklediğini, yatakta üzerine çullanıp ağzını kapadığını ve iç çamaşırlarını çıkarmaya çalıştığını söylemişti. Bir arkadaşının yardımıyla kurtulduğunu belirten Ford, yıllarca bu olayın travmasını yaşadığını belirtmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (24.09.2018)
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