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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
18.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Trump’ın ‘yıldız savaşları’

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Trump’ın ‘yıldız savaşları’

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) ülkesinin yeni füze savunma strateji planını açıkladı.

Trump, Füze Savunma Değerlendirmesi raporunu dünya kamuoyuyla paylaşırken, “Hedefimiz basit: ABD’ye karşı fırlatılan tüm füzeleri -her yerde ve her zaman- tespit edip imha edebileceğimizden emin olmak” dedi. Amerikan halkını her türlü füze saldırısından koruyacaklarını belirten Trump, “Geçmişte, ABD, kapsamlı bir füze savunma stratejisinden yoksundu. ABD şimdi pozisyonunu seyir ve hipersonik füzelerin de aralarında bulunduğu tüm füze saldırılarına karşı koymak üzere değiştiriyor” şeklinde konuştu.

UZAYA KONUŞLU SİSTEM

ABD’nin her şehrine kalkan olabilecek bir füze savunma programı oluşturmaya yönelik kararlılığının altını çizen Başkan Trump, konuşmasında özel olarak İran’a değindi. Tahran’ın bu hafta başında bir uzay aracı denemesi yaptığını hatırlatan Trump, “Başarılı olsaydı İran’a kritik bilgiler sağlayacaktı. Kıtalararası balistik füze arayışlarında da kullanabilirlerdi. ABD’ye ulaşmaya yönelik herhangi bir kapasiteye müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Trump, uzayı bir savaş alanı olarak gördüklerini, bu nedenle Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurduklarını aktararak, şunları söyledi: “Yeni bütçemde uzaya konuşlu bir füze savunma katmanına yatırım yapacağız. Bu yeni bir teknoloji. Sonuç itibarıyla bizim savunma ve tabii ki saldırı kapasitemizin büyük parçaları olacaktır. Sistem izleme yapacak ve düşman güçlerden veya başka güçlerden hata ile bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz. Füzenin tipi veya saldırının coğrafi kaynağı ne olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz.”

REAGAN’IN KURGU PROJESİ

‘Füze Savunma Değerlendirmesi’ adıyla anılan rapor, 1980’li yıllarda Soğuk Savaş sırasında dönemin ABD lideri Ronald Reagan tarafından tasarlanan ve ‘Yıldız Savaşları’ olarak anılan gerçekdışı ‘Stratejik Savunma Girişimi’ne benzetiliyor. Buna göre; ABD, Sovyetler Birliği’nin kıtalararası balistik füzelerini uzaydan kontrol edilen lazer ışınlarıyla yok edecekti. Füze Savunma Değerlendirmesi’nin tavsiyeleri arasında da uzaya yer yerleştirilen silahlar marifetyle düşman füzelerinin düşürülmesinin de aralarında bulunduğu deneysel teknolojiler üzerinde çalışılması yer alıyor. Trump konuşmasında Rusya, Çin ve Kuzey Kore’den bahsetmese de raporda bu ülkelerin oluşturduğu tehdidin altı çizildi.

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