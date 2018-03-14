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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTrump'ın yeni Baş Ekonomi Danışmanı belli oldu
Dünya Trump'ın yeni Baş Ekonomi Danışmanı belli oldu
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Dünya
AA
14.03.2018 - 23:32, Son Güncelleme:

Trump'ın yeni Baş Ekonomi Danışmanı belli oldu

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Trump'ın yeni Baş Ekonomi Danışmanı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta istifa eden Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, Kudlow'a Baş Ekonomi Danışmanlığı ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörlüğü pozisyonlarının teklif edildiğini, Kudlow'un da teklifi kabul ettiğini bildirdi. 

Sanders, Kudlow'un görevine resmi olarak başlayacağı zamanın daha sonra duyurulacağını kaydetti. 

Trump, dün yaptığı basın toplantısında, Kudlow'u uzun süredir tanıdığını ve Kudlow'un kendisini seçim kampanyası döneminde en erken destekleyen kişilerden biri olduğunu belirtmiş ve "O çok çok yetenekli ve iyi bir adam." ifadelerini kullanmıştı. 

Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn, ithal çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle salı günü istifa etmişti. 

Perşembe günü ise Trump, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük vergisi uygulama kararı aldığını duyurmuştu. 

Öte yandan Trump'ın yeni Baş Ekonomi Danışmanı olarak atanan Kudlow'un ise 2 hafta önce Trump'ın ek gümrük planına karşı çıkması dikkat çekiyor. 

Kudlow, CNBC'de 3 Mart'ta yayımlanan yazısında, "Gümrük vergilerindeki artış, aslında vergi oranlarında artıştır." yorumunu yaparken, ABD'de çelik ve alüminyum kullanan şirketlerin ve tüketicilerin zarar göreceğini savunmuştu. 

Yazısında, çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirilmesi durumunda ABD'de 5 milyon kişinin risk altına gireceğini belirten Kudlow, Trump'ın düşürmek istediği ticaret açığının da artacağını öne sürmüştü. 

Serbest ticarete inanmasıyla bilinen Kudlow'un, Trump'ın korumacı ekonomi politikaları çerçevesinde yönetimle nasıl çalışacağı şimdiden merak konusu oldu. 

- "YORUMUNDAN 3 AY SONRA ESKİ ŞİRKETİ BATTI" 

Kudlow, 1981-1985 yılları arasında ABD'nin 40'ıncı Başkanı Ronald Reagan döneminde görev almıştı. 

ABD basınında yer alan haberlere göre, Wall Street deneyimi bulunan 70 yaşındaki Kudlow, Aralık 2007'de "ekonomik resesyon gelmiyor" yorumunu yapmıştı. 
Ancak Kudlow'un açıklamasından sadece 3 ay sonra, kendisinin 7 yıl görev aldığı yatırım bankacılığı devi Bear Stearns, 2008 finansal krizinin başında batan ilk şirketlerden biri olmuştu. 

- KOKAİN KULLANIMI 

1987 yılında Bear Stearns'te çalışmaya başlayan Kudlow, kokain kullandığı için 1994'te istifa etmek zorunda kalmıştı. 

İstifa ettikten sonra kokain bağımlısı olduğunu duyuran Kudlow, bunun için tedavi gördüğünü bildirmişti. 

Söz konusu dönemde Kudlow, Bear Stearns'te yıllık ortalama 800 bin dolar (bugün 3,1 milyon TL) kazanıyordu. 

- TELEVİZYON KARİYERİ 

Kudlow, ABD'nin en büyük televizyon kanallarından biri olan CNBC'de 2001 yılında finans ve ekonomi yorumculuğu yapmaya başladı. 

2014'e kadar kanalda kendi programını sunan Kudlow, zaman zaman CNBC'de farklı programlara konuk yorumcu olarak katılmaya devam ediyor. 

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