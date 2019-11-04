Trump'ın Twitter kullanımı mercek altında
ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımların yarısından fazlasının doğrudan bir kurum ve kişiyi hedef aldığı ortaya çıktı. Amerikan New York Times gazetesi Başkan’ın 11 binden fazla tweet’ini inceledi.
Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Trump’ın Twitter hesabını mercek altına aldı. Gazete, Trump’ın daha önce hiçbir Amerikan başkanının faydalanmadığı kadar sosyal medyadan faydalandığını belirterek, ABD liderinin aynı zamanda Twitter’ı “politikaları konusunda bir atlama tahtası,” “muhaliflerine karşı bir sopa” ve “kendini övmek için bir mecra” olarak kullandığını yazdı. Trump’ın 11 binden fazla mesajını inceleyen New York Times, Başkan’ın paylaşımlarından yarısından fazlasını kendisini eleştirenler, Rusya’nın başkanlık seçimlerine karıştığına ilişkin soruşturmayı destekleyenler, ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan milli marşı sırasında saygı duruşunda durmayan siyahi sporcular ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a saldırmak için yaptığını tespit etti.
RUSYA VE ÇİN İSTİHBARATI
Başta Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülkenin istihbarat kurumları veya devlet destekli sosyal medya hesaplarının Trump’ın paylaşımlarının altından sahte bilgiler yayarken, bunlardan birinin “Seni seviyoruz sayın başkan” paylaşımının Trump tarafından tekrar paylaşıldığı kaydedildi. Trump’ın en az 145 teyit edilmemiş hesaptan yapılan komplo teorisi ve aşırıcılık içeren paylaşımı tekrar paylaştığı ortaya çıkarken, bunlardan 20’den fazlası Twitter tarafından daha sonra askıya alınmış.
‘SCAVINO’YA YAZDIRIYOR’
Ayrıca, Trump’ın zaman zaman Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino’ya yazdırdığı, Scavino’nun ise Trump’ın okuyup onaylaması için paylaşımları büyük puntolarla bir kâğıda bastırıp Trump’a getirdiği de iddia edildi. Donald Trump’ın genellikle sabah saatlerinde özellikle de Fox News izlerken paylaşımda bulunduğu belirtildi.
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