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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump'ın Twitter kullanımı mercek altında

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Trump'ın Twitter kullanımı mercek altında

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımların yarısından fazlasının doğrudan bir kurum ve kişiyi hedef aldığı ortaya çıktı. Amerikan New York Times gazetesi Başkan’ın 11 binden fazla tweet’ini inceledi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Trump’ın Twitter hesabını mercek altına aldı. Gazete, Trump’ın daha önce hiçbir Amerikan başkanının faydalanmadığı kadar sosyal medyadan faydalandığını belirterek, ABD liderinin aynı zamanda Twitter’ı “politikaları konusunda bir atlama tahtası,” “muhaliflerine karşı bir sopa” ve “kendini övmek için bir mecra” olarak kullandığını yazdı. Trump’ın 11 binden fazla mesajını inceleyen New York Times, Başkan’ın paylaşımlarından yarısından fazlasını kendisini eleştirenler, Rusya’nın başkanlık seçimlerine karıştığına ilişkin soruşturmayı destekleyenler, ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan milli marşı sırasında saygı duruşunda durmayan siyahi sporcular ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a saldırmak için yaptığını tespit etti.

RUSYA VE ÇİN İSTİHBARATI

Başta Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülkenin istihbarat kurumları veya devlet destekli sosyal medya hesaplarının Trump’ın paylaşımlarının altından sahte bilgiler yayarken, bunlardan birinin “Seni seviyoruz sayın başkan” paylaşımının Trump tarafından tekrar paylaşıldığı kaydedildi. Trump’ın en az 145 teyit edilmemiş hesaptan yapılan komplo teorisi ve aşırıcılık içeren paylaşımı tekrar paylaştığı ortaya çıkarken, bunlardan 20’den fazlası Twitter tarafından daha sonra askıya alınmış.

‘SCAVINO’YA YAZDIRIYOR’

Ayrıca, Trump’ın zaman zaman Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino’ya yazdırdığı, Scavino’nun ise Trump’ın okuyup onaylaması için paylaşımları büyük puntolarla bir kâğıda bastırıp Trump’a getirdiği de iddia edildi. Donald Trump’ın genellikle sabah saatlerinde özellikle de Fox News izlerken paylaşımda bulunduğu belirtildi.

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