Trump’ın tweet’i Pompeo’yu zora düşürdü
TÜRKİYE’nin Suriye krizinin ilk zamanlarından beri dile getirdiği ‘güvenli bölge’ talebi ABD yönetimi tarafından yıllar sonra ilk kez müzakere masasına taşındı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ve ABD’li diplomatların bir süredir tampon bölge konusunu müzakere ettiğini doğularken bu konuda henüz nihai bir sonuca ulaşılmadığını söyledi. ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD ile Türkiye arasında dışişleri bakanlıkları arasında devam eden müzakere sürecine Beyaz Saray yönetiminin sık sık açıklamalarla dahil olmasının Türkiye yönetimini kızdırdığını yazdı. Post’un haberinde Trump’ın Türkiye’ye yönelik attığı sert tweet’in Pompeo’yu çok zor duruma düşürdüğü belirtilirken, “Eğer Pompeo şaşırdıysa, bunu göstermedi. Ancak Dışişleri Bakanı, Suudi başkentinde güne başlarken Trump’ın NATO müttefiki Türkiye’yi tehdit ettiğini öğrendi... Başkan’ın politikalarını açıklamaya çalışırken Trump yönetimi yetkililerinin sıkça düştüğü hoş olmayan durumlara bir örnek” ifadesi yer aldı.
JEFFREY SAVUNUYOR
Washington Post’un haberinde, terör örgütü DEAŞ’a karşı kurulan koalisyonun temsilcisi James Jeffrey’in uçuşa kapalı güvenli bölge konusunu bir süredir desteklediği belirtildi.
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