Trump’ın 'yardımı keseriz' tehdidine Filistin’den sert cevap: Kudüs satılık değildir

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı alarak Filistin yönetiminin ve halkının büyük tepkisini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Filistinlileri kızdıracak yeni açıklamalar yaptı. Hafta içinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in İsrail’e yaptığı ziyaret sırasında Filistin Yönetimi’nin Pence’le görüşme yapmamasının ve Filistinlilerin kepenk kapatma gibi protestolarla Pence’i karşılamasının Trump’ı kızdırdığı anlaşıldı.

PENCE TEPKİSİ

ABD Başkanı, “Bize bir hafta önce harika başkan yardımcımızın onlarla görüşmesine izin vermeyerek saygısızlık ettiler ve onlara yardım ve destek olarak yüz milyonlarca dolar veriyoruz. Eğer oturup barış müzakerelerine katılmazlarsa bu para onlara gitmeyecek” dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD’nin Kudüs açıklamasıyla, Filistin-İsrail meselesindeki arabuluculuk rolünü kaybettiğini söylemişti. Netanyahu ise görüşmede Trump’ın Kudüs kararını daha önce yaptığı gibi yine övgülere boğarak “Halkımızın kalplerinde daima kalacak tarihi bir karar” dedi. Trump’ın Davos’taki açıklamaları Filistin tarafını rahatsız etti.

'ŞANTAJ YAPIYOR'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Sözcüsü Nebil Ebu Rdaniye, “Trump’ın dikte edici dili kabul edilemez. Filistinlilerin hakları pazarlık konusu değildir ve Kudüs de satılık değildir. ABD, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararından geri dönmezse hiçbir rol üstlenemez. Eğer Kudüs masadan kalktıysa ABD de masadan kalkacak” diye konuştu.

'ABD'NİN ARABULUCU OLAMAYACAĞINI GÖSTERİYOR'

Filistin’in Başmüzakerecisi Saib Erekat ise Trump’ın açıklamalarını “sorumsuzluk” olarak niteledi. Erekat, “Başkan Trump’un işgal devletinin başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Davos’ta yaptığı sorumsuz açıklamanın teyit ettiği tek şey ABD’nin barış görüşmelerinde arabulucu rolü oynamaya yetkin olmadığıdır” ifadelerini kullandı. Erekat, Trump’ın Filistin tarafı müzakerelere dönmezse maddi yardımı kesmekle tehdit etmesinin ise “Filistin halkına karşı şantaj yapmak ve Filistinlileri cezalandırmak” olduğunu ifade etti. Erekat, “Kudüs’ün müzakere masasından kaldırıldığını düşünenler bilmelidir ki barış da masadan kalktı” diye konuştu. Erekat, bölgeyi kaostan kurtarmak için yeni girişimler gerektiğini söyledi.