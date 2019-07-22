Trump’ın talebine uygun başladı
Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, göreve geldikten hemen sonra yaptığı açıklamada Almanya’nın NATO taahhütleri çerçevesinde savunma harcamalarını artıracağını açıkladı.
Karrenbauer, Frankfurter Allgemeine Sonntag gazetesine verdiği demeçte, NATO için ‘güvenlik mimarimizin köşe taşıdır’ ifadesini kullanırken, ‘Avrupa ordusu’ girişimlerinin NATO’nun yerini alacağı şeklindeki düşüncelerin gerçekçi olmadığını söyledi.
Karrenbauer, Almanya’nın savunma harcamalarını artırarak 2024 yılına kadar savunmanın gayrisafi milli hasılanın yüzde 2’sini oluşturmasının planlandığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, NATO taahhütleri çerçevesinde savunma harcamalarını gayri safi milli hasılasının (GSYH) yüzde 2’sine çıkarmayan Almanya’yı hedef almıştı. NATO ülkeleri 2025 yılına kadar savunma harcamalarını GSYH’sinin yüzde 2’sine çıkarma kararı almıştı. Trump, yüzde 2 taahhüdünün 2025’ten de önce yerine getirilmesini talep ediyor.
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