Trump’ın sözleri Karadağ’da tepki çekti
AMERİKAN FOX TV sunucusu Tucker Carlson, Başkan Trump ile mülakatında ABD’nin NATO’daki yükümlülüklerini sorgulayarak, “Benim çocuğum Karadağ’a bir saldırı olursa neden bu ülkeyi savunmak durumunda olsun” diye sordu.
Trump, “Bu insanlar güçlü insanlar, aynı zamanda kavgacılar da... Bir anda saldırganlaşabilir ve tebrikler, Üçüncü Dünya Savaşı’ndasınız” yanıtı verdi. İşte ABD Başkanı’nın bu sözleri Karadağ’da büyük tepki çekti.
Sosyal Demokrat Parti lideri Ranko Krivokapic, Trump için, “ABD tarihinin en acaip başkanı o... Bu başkan ile ve dış politika konusundaki bu bilgisi ile neler olabileceğini kim bilebilir” dedi.
Karadağ, geçen yıl NATO üyesi olmuştu.
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