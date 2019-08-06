Trump’ın söylemi hedef tahtasında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump’ın söylemi hedef tahtasında
GeriDünya Trump’ın söylemi hedef tahtasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
06.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump’ın söylemi hedef tahtasında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump’ın söylemi hedef tahtasında

ABD’de hafta sonu iki eyalette silahlı saldırılar sonucu 31 kişinin öldürüldüğü katliamların ardından Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın göç ve bireysel silahlanma konusundaki söylemine sert tepki gösterdi.

AMERİKAN Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk olan Demokratlar, ABD Başkanı Trump’ı söylemleriyle ırkçılığı körüklemek, ırkçı silahlı saldırganları cesaretlendiren nefret ortamını yaratmakla itham etti. 22 kişiyi öldüren, 24 kişiyi de yaralayan Teksas’taki katliamın faili 21 yaşındaki Patrick Crusius’un, katliamdan önce bir internet formunda Trump’ın göç karşıtı açıklamalarına atıf yaptığı iddiası ilgili açıklama yapan Demokratların başkan aday adaylarından Senatör Bernie Sanders, Twitter üzerinden, “Sayın Başkan ırkçı, nefret dolu ve göç karşıtı söyleminize son verin. Kullandığınız dil, radikalleri cesaretlendiren bir iklim yaratıyor” paylaşımında bulundu. Demokratların başkan aday adaylarından senatör Cory Booker da Trump’ı, “korkuları, nefreti ve bağnazlığı körüklemekle” itham etti.

SİLAHLANMAYA TEPKİ

Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Teksas’tan Temsilciler Meclisi üyesi Beto O’Rourke, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, El Paso’daki saldırıya atıfta bulunarak hafif silah yasalarını ve Trump yönetimini eleştirdi. O’Rourke, saldırı esnasında askeri tarz yüksek kalibreli otomatik silah kullanılmasına dikkati çekerek “Bu tarz silahlar, savaş meydanlarında kalmalı. Bu silahları toplumumuza sokmayın” değerlendirmesini yaptı. Trump’ın ırkçı söylemleriyle insanları ırkçılığa teşvik ettiğini de vurguladı. Rihanna da Instagram hesabından paylaştığı bir mesajda, “Öyle bir dünya düşünün ki AK-47 almak VİZE almaktan daha kolay” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN ZİYARET

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada ırkçılık, bağnazlık ve beyaz ırkın üstünlüğü düşüncesini ‘şeytani ideolojiler’ olarak nitelendirdi. Bu ideolojilerin ‘yenilgiye uğratılması’ gerektiğini söyleyen Trump, “Nefretin Amerika’da yeri yok” dedi. Trump saldırılardan 3 gün sonra, bugün El Paso’yu ziyaret edecek.

ÖLÜM LİSTESİ HAZIRLAMIŞ

OHIO eyaletinin Dayton kentinde 9 kişiyi öldüren 24 yaşındaki Connor Betts’in ortaokuldan arkadaşı, Dayton Daily News isimli yerel gazeteye konuştu. Eski okul arkadaşı, Betts’in öldürmeye karşı takıntısının olduğunu, öldürmek ve tecavüz etmek istediği kişilerden oluşan bir kara liste yaptığı için disiplin cezası aldığını söyledi. Eski arkadaşı, Betts’in bir okula silahlı saldırı planları yaptığını da aktardı. Connor Betts, polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi John Bash, Teksas’ın El Paso kentindeki katliamı düzenleyen Patrick Crusius için federal nefret ve silahlı eylem suçu kapsamında idam cezası isteyeceklerini açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Putin'den ABD'ye uyarı
Rus yetkili Sergey Ryabkov: ABD INF'nin mezarını kazdı
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Hong Kong'daki protestolarda 420 gösterici gözaltına alındı