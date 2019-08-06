Trump’ın söylemi hedef tahtasında
ABD’de hafta sonu iki eyalette silahlı saldırılar sonucu 31 kişinin öldürüldüğü katliamların ardından Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın göç ve bireysel silahlanma konusundaki söylemine sert tepki gösterdi.
AMERİKAN Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk olan Demokratlar, ABD Başkanı Trump’ı söylemleriyle ırkçılığı körüklemek, ırkçı silahlı saldırganları cesaretlendiren nefret ortamını yaratmakla itham etti. 22 kişiyi öldüren, 24 kişiyi de yaralayan Teksas’taki katliamın faili 21 yaşındaki Patrick Crusius’un, katliamdan önce bir internet formunda Trump’ın göç karşıtı açıklamalarına atıf yaptığı iddiası ilgili açıklama yapan Demokratların başkan aday adaylarından Senatör Bernie Sanders, Twitter üzerinden, “Sayın Başkan ırkçı, nefret dolu ve göç karşıtı söyleminize son verin. Kullandığınız dil, radikalleri cesaretlendiren bir iklim yaratıyor” paylaşımında bulundu. Demokratların başkan aday adaylarından senatör Cory Booker da Trump’ı, “korkuları, nefreti ve bağnazlığı körüklemekle” itham etti.
SİLAHLANMAYA TEPKİ
Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Teksas’tan Temsilciler Meclisi üyesi Beto O’Rourke, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, El Paso’daki saldırıya atıfta bulunarak hafif silah yasalarını ve Trump yönetimini eleştirdi. O’Rourke, saldırı esnasında askeri tarz yüksek kalibreli otomatik silah kullanılmasına dikkati çekerek “Bu tarz silahlar, savaş meydanlarında kalmalı. Bu silahları toplumumuza sokmayın” değerlendirmesini yaptı. Trump’ın ırkçı söylemleriyle insanları ırkçılığa teşvik ettiğini de vurguladı. Rihanna da Instagram hesabından paylaştığı bir mesajda, “Öyle bir dünya düşünün ki AK-47 almak VİZE almaktan daha kolay” ifadelerini kullandı.
TRUMP’TAN ZİYARET
ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada ırkçılık, bağnazlık ve beyaz ırkın üstünlüğü düşüncesini ‘şeytani ideolojiler’ olarak nitelendirdi. Bu ideolojilerin ‘yenilgiye uğratılması’ gerektiğini söyleyen Trump, “Nefretin Amerika’da yeri yok” dedi. Trump saldırılardan 3 gün sonra, bugün El Paso’yu ziyaret edecek.
ÖLÜM LİSTESİ HAZIRLAMIŞ
OHIO eyaletinin Dayton kentinde 9 kişiyi öldüren 24 yaşındaki Connor Betts’in ortaokuldan arkadaşı, Dayton Daily News isimli yerel gazeteye konuştu. Eski okul arkadaşı, Betts’in öldürmeye karşı takıntısının olduğunu, öldürmek ve tecavüz etmek istediği kişilerden oluşan bir kara liste yaptığı için disiplin cezası aldığını söyledi. Eski arkadaşı, Betts’in bir okula silahlı saldırı planları yaptığını da aktardı. Connor Betts, polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi John Bash, Teksas’ın El Paso kentindeki katliamı düzenleyen Patrick Crusius için federal nefret ve silahlı eylem suçu kapsamında idam cezası isteyeceklerini açıkladı.
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