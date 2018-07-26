Trump'ın ses kaydı çıktı: Playboy modeline ödeme yaptı mı
ABD Başkanı Donald Trump ve eski avukatı Michael Cohen arasında geçen, Trump’ın ilişki yaşadığı iddia edilen eski bir Playboy modeliyle ilgili yapılacak ödemenin konuşulduğu bir görüşme kaydı yayınlandı.
Nisan ayında Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), Cohen’in ofisine düzenlediği baskında ele geçirdiği düşünülen ses kaydında, eski Playboy modeli Karen McDougal’ın hikâyesinin telif haklarının, National Enquirer adlı bulvar gazetesini çıkartan şirketten satın alınması konuşuluyor. Eski Playboy modeli hikâyenin haklarını gazeteye satmıştı. Yaklaşık 2 dakika süren kaydın tartışmalı bir bölümünde, Trump “nakit ödemeden” bahsederken duyuluyor. Trump’ın şimdiki avukatı Rudy Giuliani, ses kaydının kalitesini artırarak dinlediklerini ve Trump’ın açıkça “nakit ödeme yapma” dediğinin duyulduğunu belirtti. Giuliani herhangi bir ödeme yapılmadığını ve ses kaydında bir suç unsuru olmadığını savundu.
ADALET BAKANLIĞI ARAŞTIRIYOR
Ses kaydının Eylül 2016’da, başkanlık seçimlerinden iki ay önce yapıldığı söyleniyor. Trump ve McDougal arasındaki ilişkinin ise 2006’da yaşandığı iddia ediliyor. Adalet Bakanlığı, seçim kampanyası yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle, Trump’la ilişki yaşadığını iddia eden kadınlara sessiz kalmaları amacıyla yapılan ödemeleri soruşturuyor.
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