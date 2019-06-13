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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
13.06.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Trump'ın "rakiplerime ilgili yabancı ülkelerden bilgi alırdım"açıklaması tartışma yarattı

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Trump'ın "rakiplerime ilgili yabancı ülkelerden bilgi alırdım"açıklaması tartışma yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "siyasi rakiplerime ilişkin yabancı ülkelerden gelebilecek muhtemel bilgileri görürdüm" şeklindeki açıklaması Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Dün ABC kanalına verdiği özel bir mülakatta söylediği sözleri tartışılan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin pozisyonunu savunan yeni bir açıklama yaptı.     

"Siyasi rakiplerime ilişkin yabancı ülkelerden gelebilecek muhtemel bilgileri görürdüm, bu tek başına suç değildir" şeklindeki dünkü değerlendirmesini savunan Trump, "Ben her gün yabancı hükümetlerle görüşüyorum. Daha yeni İngiltere Kraliçesi, Galler Prensi, İngiltere Başbakanı, İrlanda Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Her şey hakkında konuştuk. Şimdi bu görüşmelerle ilgili hemen FBI'yı mı aramalıyım? Ne kadar komik! (Öyle yapsam) bir daha asla bana güvenilmez." ifadelerini kullandı.     

Amerikan medyasının önemli bir bölümünün kendi sözlerinin önemli olan parçalarını hala tam olarak vermediğini savunan Trump, sözlerinin bazı bölümlerinin bilinçli olarak verilmediğini iddia etti.     

DEMOKRATLARDAN SERT TEPKİ     

Öte yandan, Demokratlar ise Trump'ın "yabancı hükümetlerden gelebilecek muhtemel bazı gizli bilgileri görürdüm" şeklindeki sözlerinin suç olduğunu savunuyor.     New York Senatörü Demokrat Chuck Schumer, ABD Senatosunda yaptığı konuşmada, "Siyasi rakiplerinizle ilgili yabancı hükümetlerden kirli bilgi alabileceğinizi söylemek, diktatörlerden ve otokratlardan bir adım öncesi demektir." yorumunu yaptı.     

Amerikan medyasında da geniş yankı bulan Trump'ın değerlendirmesine Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham de tepki gösterdi. Graham, Trump'ın sözlerinin yanlış ve gereksiz olduğunu ifade etti.     

2016 yılındaki başkanlık seçimleri sürecinde Rusya'nın seçimlere siber saldırılarla müdahale etme girişiminde bulunduğu ve Trump'ın seçim ekibinin Moskova ile gizli iş birliği yaptığı iddiaları üzerine Rusya soruşturması başlatılmıştı.     

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından 2 yıl boyunca yürütülen soruşturmanın sonucunda Trump ve ekibi "Rusya ile gizli iş birliği" suçlamasından aklanmıştı.       

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