Trump’ın porno yıldızıyla ihanetine Melania'dan tepki: Davos’a gitmiyor

Melania Trump’ın sözcüsü Stephanie Grisham, DailyMail.com’a yaptığı açıklamada çok fazla planlama ve lojistik gerektiğinden Bayan Trump’ın Davos’a gitmeme kararı aldığını bildirdi. Başkan Donald Trump’ın ise cuma günü liderleri, iş insanları, akademisyenler ve ünlüleri bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu’nda bir konuşma yapması bekleniyor.



CNN International kanalı, Melania Trump'ın planlanan gezisini son anda iptal ettiğini bildirdi.

TRUMP’SIZ KUTLAMA TWEET’İ

Daily Mail, first lady Melania Trump’ın 20 Ocak’ta eşinin işbaşına gelmesinin birinci yılı dolayısıyla attığı tweet’te yemin töreni günü bir askerle çekilmiş fotoğrafını yayınladığına da işaret etti.



ABD'nin first lady'si Melania Trump ile eşi Donald Trump, daha önce tartışırken kameralara yansımıştı.

'SUSMASI İÇİN 130 BİN DOLAR ÖDEDİ'

Wall Street Journal, Trump’ın avukatı Michael Cohen’in ABD’deki seçimler öncesinde Trump ile ilişkisi konusunda konuşmaması için ‘Stormy Daniels’ diye bilinen porno yıldızı Stephanie Clifford’a 130 bin dolar ödediğini iddia etmişti.



Porno yıldızı 'Stormy Daniels' ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2006 yılında birlikte olduğu iddia ediliyor.

Clifford, 2011 yılında InTouch dergisine verdiği röportajda ünlülerin katıldığı bir golf turnuvası sonrasında Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne sürmüştü. Porno yıldızı, Trump’ın küçük oğlu Barron’ın doğumundan hemen sonra da Trump ile birlikte olduğunu iddia etmişti.



Trump'ın porno yıldızıyla birlikte olduğu dönemde, Melania'nın henüz doğum yapmış olduğu belirtiliyor. İkilinin oğulları Barron, 2006 yılında dünyaya gelmişti.

DAVOS'TA KADIN VURGUSU

Öte yandan, dün başlayan ve 23-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşen Davos Zirvesi, 100’den fazla ülkeden de 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak. “Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak” konulu bu yıl ki Davos Zirvesi’nin gündeminde cinsel taciz ve eşitsizlik konusu geniş yer tutuyor. Dahası, Davos’un bu yılki 7 eş başkanından tümü kadın...



Zirve, yoğun kar fırtınası eşliğinde dün başladı...

Yoğun kar fırtınası altında başlayan zirveye, ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau gibi liderler de katılıyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü Davos'ta yapacağı konuşmada, "Önce Amerika" stratejisini anlatması bekleniyor.

‘ÖNCE AMERİKA’YI’ ANLATACAK

Konuşmasında, ABD Başkanı Trump’ın, seçim kampanyasında da sık sık dile getirdiği “America first” yani “Önce Amerika” stratejisinden ve ABD’nin ticaret politikalarından bahsedeceği bildirildi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump yönetiminin ‘özgür ve adil ticarete’ inandığını belirterek, “ABD’nin çıkarları, ABD’deki tüm insanların çıkarlarına eşittir. ABD’deki ekonomik büyüme, açıktır ki tüm dünyaya iyi gelecektir. Ticarete açığız” ifadelerini kullanmıştı.

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