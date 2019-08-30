Trump’ın otelindeki davet kafaları karıştırdı
ABD Adalet Bakanı William Barr’ın, düzenleyeceği kişisel bir davet için Washington’da Başkan Donald Trump’a ait bir oteli kiralaması akıllarda soru işareti yarattı.
Bakanın Başkan’dan bağımsızlığı konusunda eleştirilere neden olan gelişmeyi Washington Post (WP) gazetesi duyurdu. WP’nin yayınladığı ve Bakan Barr’ın imzasını taşıyan kontrata göre, 30 bin dolar değerindeki davet 8 Aralık’ta gerçekleşecek.
WP’ye konuşan Adalet Bakanlığından bir yetkili, Barr’ın davetin tüm masraflarını kendi cebinden karşılayacağını ve Barr’ın amacının Başkan yararına adım atmak olmadığını söyledi.
‘ETİĞE UYGUN’
WP’ye Barr’ın etkinliğinin ‘resmi’ bir davet olmadığının altı çiziliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kariyer etiği yetkililerine danışıldı. Etik kurallarının, yıllık gerçekleştirilen bu partinin Trump’ın otelinde düzenlenmesine mani olmadığına karar verildi.”
Kontrata göre etkinliğin tipi, ‘Aile Tatili Partisi’ olarak ifade ediliyor. 4 saat sürecek etkinlik, 200 kişi için organize edilecek. Adalet Bakanı Barr’ın her yıl düzenlediği bu etkinlikte, geleneksel İskoç ve İrlanda müziklerine yer veriliyor. Davetin eleştirilere neden olan bir diğer yönü de Başkan Trump’ın ticari işleri ile yönetiminin çakışıyor olması. Trump, Başkan olarak göreve geldiğinden beri sahip olduğu yerleri işletmiyor ancak buralardan gelir elde etmeye devam ediyor.
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