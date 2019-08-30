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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump’ın otelindeki davet kafaları karıştırdı

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Trump’ın otelindeki davet kafaları karıştırdı

ABD Adalet Bakanı William Barr’ın, düzenleyeceği kişisel bir davet için Washington’da Başkan Donald Trump’a ait bir oteli kiralaması akıllarda soru işareti yarattı.

Bakanın Başkan’dan bağımsızlığı konusunda eleştirilere neden olan gelişmeyi Washington Post (WP) gazetesi duyurdu. WP’nin yayınladığı ve Bakan Barr’ın imzasını taşıyan kontrata göre, 30 bin dolar değerindeki davet 8 Aralık’ta gerçekleşecek.

WP’ye konuşan Adalet Bakanlığından bir yetkili, Barr’ın davetin tüm masraflarını kendi cebinden karşılayacağını ve Barr’ın amacının Başkan yararına adım atmak olmadığını söyledi.

‘ETİĞE UYGUN’

WP’ye Barr’ın etkinliğinin ‘resmi’ bir davet olmadığının altı çiziliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kariyer etiği yetkililerine danışıldı. Etik kurallarının, yıllık gerçekleştirilen bu partinin Trump’ın otelinde düzenlenmesine mani olmadığına karar verildi.”

Kontrata göre etkinliğin tipi, ‘Aile Tatili Partisi’ olarak ifade ediliyor. 4 saat sürecek etkinlik, 200 kişi için organize edilecek. Adalet Bakanı Barr’ın her yıl düzenlediği bu etkinlikte, geleneksel İskoç ve İrlanda müziklerine yer veriliyor. Davetin eleştirilere neden olan bir diğer yönü de Başkan Trump’ın ticari işleri ile yönetiminin çakışıyor olması. Trump, Başkan olarak göreve geldiğinden beri sahip olduğu yerleri işletmiyor ancak buralardan gelir elde etmeye devam ediyor.

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