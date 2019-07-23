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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.07.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

Trump'ın o sözlerine sert tepki

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Trump'ın o sözlerine sert tepki

Afganistan Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısı sırasında sarf ettiği "Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi..." sözlerine açıklık getirilmesi talebinde bulundu.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kabil yönetiminin diplomatik kanallardan yaptığı çağrıda Trump'ın sözlerine açıklık getirmesinin istenildiği bildirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Trump'ın sözlerine ilişkin endişelerini dile getirdiği belirtilerek, "Dünyanın en köklü ve antik ülkelerinden biri Afganistan, tarih boyunca sayısız krizin üstesinden gelebildi." ifadesi kullanıldı.

"KADERİNİ BELİRLEYEMEZ"

Yabancı bir gücün ülkenin kaderini belirlemesine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afgan hükümeti, ABD'nin Afganistan'daki barışı sağlama çabasını desteklerken, yabancı devlet başkanları Afgan liderlerini bir kenara bırakarak Afganistan'ın kaderini belirleyemez."

Açıklamada, Afganistan'ın dünya ülkeleriyle ve özellikle ABD ile iş birliği ve partnerliklerinin ortak çıkarlara ve karşılıklı saygıya dayandığı belirtilerek, "Afganistan İslam Cumhuriyeti hükümeti Afgan halkını konuyla ilgili bilgilendirmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

KARZAİ: İÇGÜDÜLERİNİ YANSITIYOR

Öte yandan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Trump'ın sözlerine ilişkin, "Trump'ın açıklaması Amerika liderlerinin halkımıza ve ülkemize karşı içgüdülerini yansıtıyor ve insanların hayatlarına ve onurlarına saygı duymadıklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han dün Beyaz Saray'daki görüşmelerinin başında Oval Ofis'te basın mensuplarına Afganistan'daki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

"10 MİLYON KİŞİYİ ÖLDÜRMEK İSTEMİYORUM"

Trump, Pakistan'ın da yardımıyla Afganistan'da uzun yıllardır süren savaş durumuyla ilgili yakın zamanda sonuç almayı umduklarını kaydetmişti.

Donald Trump, "Afganistan'da savaşmıyoruz, orada polis gibiyiz. Polis olmak istemiyoruz. Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum.

Afganistan ile ilgili, savaşı kazanmakla ilgili planlarım var. Pakistan bize bu konuda yardımcı olacak. 19 yıldır bu ülkedeyiz, bu gerçekten komik bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

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