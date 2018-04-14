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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
14.04.2018 - 01:51, Son Güncelleme:

Trump’ın kovduğu eski FBI Başkanı’ndan 11 ay sonra intikam kitabı

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Trump’ın kovduğu eski FBI Başkanı’ndan 11 ay sonra intikam kitabı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık 1 yıl önce görevden aldığı eski FBI Başkanı Comey, intikamını kitapla aldı. Salı günü çıkacak kitapta Comey, Trump’ı mafya babası gibi davranmakla suçluyor. Trump ise ‘Comey’i kovmak büyük onurdu’ diye tweet attı.

BAŞKAN Trump’ın 11 ay önce FBI başkanlığı koltuğundan aldığı James Comey, Trump’ı yerden yere vuran bir kitap yazdı. Salı günü piyasaya çıkacak “Daha Yüksek bir Sadakat” adlı 304 sayfalık kitabında Comey, Trump’a sert eleştiriler yöneltiyor. Trump’ın liderliğinin kendisine sadakat duyulmasına odaklandığını yazan James Comey’nin kitabında öne çıkan noktalar şöyle:

TENİ TURUNCU RENKTE

- Eski FBI Başkanı, Trump’la mesaisini mafya babalarına karşı iddianame hazırladığı savcılık günlerine benzetti. Comey, Beyaz Saray’daki ortamı “Sessiz kalarak her şeyi onaylayan bir çember, sadakat saplantısı ve küçük-büyük her şey hakkında söylenen yalanlar” diye tarif ediyor. Trump’ın hiç susmadığını yazan Comey, bunun sonucunda çevresindekilerin sessizliğe çekildiğini ifade etti.

- Comey, Trump’ın başkanlığını ‘orman yangınına’ benzetirken, ABD Başkanı’nın ‘egosuyla hareket ettiğini’ vurguladı. “Bu başkan, etik dışı, gerçeğe ve kurumsal değerlere bağlı değil” ifadelerini kullandı. Trump’ın ‘alternatif gerçeklik kozasında’ yaşadığını öne sürdü.

- Eski FBI Başkanı, Trump’ın Moskova’da bir otel odasında fahişelerin birbirleri üzerine işemesini izlediğine dair bir görüntü bulunduğu iddiasını araştırmasını istediğini de öne sürüyor. Trump ile Rusya bağlantısını araştıran eski bir İngiliz ajanı böyle bir görüntü olduğunu gündeme getirmişti. Kitapta Trump’ın Comey’den bunun yalan olduğunu kanıtlamasını istediği yer alıyor.

- Comey, Trump’ın fiziksel görüntüsünü de kitabına konu etti. Eski FBI Başkanı, 2017’nin ocak ayında Trump’la ilk buluşmasını şöyle aktardı: “Yüzü turuncu renkteydi. Gözlerinin çevresinde yarım ay şeklinde parlak beyazlık vardı. Bunun solaryum gözlüklerinden kaynaklandığını sanıyorum”.

TRUMP’TAN KARŞI SALVOLAR

ABD Başkanı Trump, beklendiği gibi Comey’e Twitter’dan ve sert ifadelerle karşılık verdi. Trump tweet’lerinde şöyle dedi: “James Comey kanıtlanmış bir (bilgi) sızdırıcı ve yalancı. Washington’daki herkes, onun görevini berbat yaptığı için kovulması gerektiğini düşünüyordu. Gizli bilgileri sızdırdı. Bunun için hakkında kovuşturma açılmalı. Kongre’ye yeminliyken yalan söyledi. Güçsüz, yalancı, samimiyetsiz ve yapay. Berbat bir FBI başkanıydı. Sahtekâr Hillary Clinton davasını ve bununla ilgili olayları ele alışı tarihin en kötü işlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. James Comey’yi kovmak benim için büyük bir onurdu.”

 

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞU MU VAR

ABD Başkanı Trump hakkında yeni bir skandal iddiası ortaya atıldı. New Yorker dergisinin haberine göre, Trump Tower binasının eski kapı görevlisi olan Dino Sajudin, Trump’ın 1980’lerde bir oda temizliği görevlisinden evlilik dışı çocuğu olduğunu ileri sürdü. Trump o dönemde ilk eşi Ivana ile evliydi. Ancak Sajudin bu açıklamayı National Enquirer dergisine 2015 yılında yaptı ve kendisiyle yapılan görüşmenin haberleştirilme hakkını da 30 bin dolara bu dergiye sattı. New Yorker ise Sajudin’in konuştuğu National Enquirer dergisindeki ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak bu iddiayı gündeme getirdi. Habere göre Sajudin, dergiye Trump’ın çocuk sahibi olduğu kadının adını da verdi. Ancak derginin bulunduğu yayın grubunun sahibi David J. Pecker’in Trump’la yakın arkadaş olması nedeniyle haber yayınlanmadı.

 

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