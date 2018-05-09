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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
09.05.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Trump'ın kararının ardından 40 milyar dolarlık anlaşmalar durdu

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Trump'ın kararının ardından 40 milyar dolarlık anlaşmalar durdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında İran ile imzalanan anlaşmadan çekilme kararını duyurmasının ardından Boeing ile Airbus'ın İran'a 40 milyar dolarlık uçak satış anlaşmalarının durdurulduğu aktarıldı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD merkezli Boeing ile Avrupa merkezli Airbus'ın İranlı şirketlere yolcu uçağı satmasına yönelik lisanların iptal edildiğini açıkladı.

Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından iş dünyasının bundan ne ölçüde etkileneceğine yönelik ilk işaretler görülmeye başlandı. 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Boeing ile Airbus'ın, İranlı şirketlere yolcu uçağı satma lisanslarının iptal edildiğini duyurdu.

Anlaşmanın Temmuz 2015'te yürürlüğe girmesi sonrası Obama yönetimi, 2016 yılının sonlarında, 1979'dan beri Amerikan ambargosu altındaki İran'a uçak satışı için lisansı vermişti. ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Amerikalı şirketlerle ortaklığı olan Avrupalı uçak üreticisi Airbus, İran ile 40 milyar dolarlık anlaşmalar yapmıştı.

Yaklaşık 40 yıllık ambargo yüzünden yolcu uçağı ve uçak yedek parçası satın alamayan İran'da çok eski yolcu uçakları kullanılıyor.

Sputnik'în aktardığına göre, Fransa merkezli Airbus,''ABD'nin İran'la anlaşmadan çekilmesini dikkatle analiz ettikten sonra nasıl hareket edeceğimize karar vereceğiz. Bu biraz zaman alabilir'' açıklaması yaptı.

ABD ordusu için de üretim yapan Boeing'den ise ''Bundan sonraki adımları ABD hükümetine danışacağız. ABD hükümetinin gittiği yolu takip etmeye devam edeceğiz'' açıklaması geldi.

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