Trump’ın kararı İran’ı ikiye böldü
ABD Başkanı Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilmesi İran’da reformcu ve muhafazakârları karşı karşıya getirdi.
AVRUPA GARANTİ VERSİN
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önceki akşam anlaşmanın devamından yana irade ortaya koyarken, dün İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, anlaşmaya taraf olan Avrupalı ortakların ticaret konusunda İran’a sağlam bir garanti vermeleri gerektiğini söyleyerek, “Eğer bir anlaşma yapmak istiyorsanız, gerçek garantiler elde etmelisiniz. Yoksa yarın diğerleri de ABD gibi yapabilir” dedi. İran hükümetinin İran halkının onurunu ve ihtişamını korumakla ilgili büyük bir sınav verdiğini söyleyen Hamaney, hükümeti yabancı liderlere karşı uyardı: “Sözlerinin hiçbir değeri yok. Bugün başka bir şey söylüyorlar, yarın başka bir şey. Hiç utanmaları yok.”
‘EKONOMİK SAVAŞ’
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, nükleer anlaşmanın en başından beri kendileri tarafından kabul görmediğini ancak “gerçekleri dünyaya ispat etmek” için İran halkının anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. ABD’nin kararını ‘ekonomik savaş’ olarak değerlendiren Bakıri, ABD’nin Suudi Arabistan’ı yanına alarak İran’a savaş ilan etmek istediğini ancak askeri saldırı ihtimalinin olmadığını gördükten sonra ekonomik savaşa yöneldiklerini belirtti. İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi ise “Avrupalılar, ABD’den ayrı olarak İran ile bağımsız karar alamazlar. Anlaşmanın akıbeti belli” şeklinde konuştu.
ANLAŞMAYI YAKALIM
Trump’ın kararı İran basınında manşetlere çıktı. Reform yanlısı gazetelerden Etemad, “Baş belası olmadan anlaşmaya devam” manşetiyle yayına çıkarken, Aftab gazetesi ise İran’ın mutabakatın diğer tarafları İngiltere, Fransa, Almanya, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği ile anlaşmada kalmasını “Tahran’ın mantıklı kararı” diye niteledi. Muhafazakâr Kayhan gazetesi, “Trump, nükleer anlaşmayı yırtıp attı, bizim de bunu yakma zamanımız” diye yazdı.
MECLİSTE ABD BAYRAĞI YAKTILAR
İran Meclisi’nde bir grup milletvekili dün ABD Başkanı Trump’ın kararına tepki olarak meclis kürsüsünde ABD bayrağı ve anlaşmanın bir kopyasını yaktı. Vekiller “Kahrolsun Amerika” diye de slogan attı. İran Meclis Başkanı Ali Larijani, Trump’ın akıl sağlığından ötürü başkanlığa uygun olmadığını iddia etti.
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