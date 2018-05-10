Trump’ın kararı İran’ı ikiye böldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump’ın kararı İran’ı ikiye böldü
GeriDünya Trump’ın kararı İran’ı ikiye böldü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
10.05.2018 - 00:16, Son Güncelleme:

Trump’ın kararı İran’ı ikiye böldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump’ın kararı İran’ı ikiye böldü

ABD Başkanı Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilmesi İran’da reformcu ve muhafazakârları karşı karşıya getirdi.

AVRUPA GARANTİ VERSİN
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önceki akşam anlaşmanın devamından yana irade ortaya koyarken, dün İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, anlaşmaya taraf olan Avrupalı ortakların ticaret konusunda İran’a sağlam bir garanti vermeleri gerektiğini söyleyerek, “Eğer bir anlaşma yapmak istiyorsanız, gerçek garantiler elde etmelisiniz. Yoksa yarın diğerleri de ABD gibi yapabilir” dedi. İran hükümetinin İran halkının onurunu ve ihtişamını korumakla ilgili büyük bir sınav verdiğini söyleyen Hamaney, hükümeti yabancı liderlere karşı uyardı: “Sözlerinin hiçbir değeri yok. Bugün başka bir şey söylüyorlar, yarın başka bir şey. Hiç utanmaları yok.”

‘EKONOMİK SAVAŞ’
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, nükleer anlaşmanın en başından beri kendileri tarafından kabul görmediğini ancak “gerçekleri dünyaya ispat etmek” için İran halkının anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. ABD’nin kararını ‘ekonomik savaş’ olarak değerlendiren Bakıri, ABD’nin Suudi Arabistan’ı yanına alarak İran’a savaş ilan etmek istediğini ancak askeri saldırı ihtimalinin olmadığını gördükten sonra ekonomik savaşa yöneldiklerini belirtti. İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi ise “Avrupalılar, ABD’den ayrı olarak İran ile bağımsız karar alamazlar. Anlaşmanın akıbeti belli” şeklinde konuştu.

ANLAŞMAYI YAKALIM
Trump’ın kararı İran basınında manşetlere çıktı. Reform yanlısı gazetelerden Etemad, “Baş belası olmadan anlaşmaya devam” manşetiyle yayına çıkarken, Aftab gazetesi ise İran’ın mutabakatın diğer tarafları İngiltere, Fransa, Almanya, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği ile anlaşmada kalmasını “Tahran’ın mantıklı kararı” diye niteledi. Muhafazakâr Kayhan gazetesi, “Trump, nükleer anlaşmayı yırtıp attı, bizim de bunu yakma zamanımız” diye yazdı.

MECLİSTE ABD BAYRAĞI YAKTILAR
İran Meclisi’nde bir grup milletvekili dün ABD Başkanı Trump’ın kararına tepki olarak meclis kürsüsünde ABD bayrağı ve anlaşmanın bir kopyasını yaktı. Vekiller “Kahrolsun Amerika” diye de slogan attı. İran Meclis Başkanı Ali Larijani, Trump’ın akıl sağlığından ötürü başkanlığa uygun olmadığını iddia etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trump’ın CIA Direktörü adayından ‘Artık işkence olmayacak’ iması

Paşinyan’dan Türkiye mesajı: Önkoşulsuz normalleşmeye hazırız

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

İsrail Başkonsolosu Levi-Sfari: Türk halkının yardımseverliğini asla unutmayacağız