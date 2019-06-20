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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: Reuters
20.06.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Trump’ın kanser ve AIDS ile ilgili vaadi

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Trump’ın kanser ve AIDS ile ilgili vaadi

Orlonda’da 2020 için başkanlık seçim kampanyasını başlatan ABD Başkanı Donald Trump ikinci defa seçilmesi halinde yönetiminin kanseri yenmeye ve AIDS’in kökünü kazımaya çalışacağı sözünü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orlonda’da 2020 için başkanlık seçim kampanyasını başlattı. Trump, mülteci meselesini çözeceğini, yönetiminin ölümcül hastalıklara çare bulacağını iddia etti. Trump, "Biz yeni tıbbi sınırları zorlayacağız. Kanser dahil çok sayıda hastalığa çare bulacağız. Bunu yapmaya her zamankinden daha yakınız" dedi.

Bu arada, Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, eski ABD Devlet Başkan Yardımcısı, Demokratların başkan adaylarından Joe Biden’ın da kanseri tedavi iddiasına karşı, "O halde bunu geçen 50 yıl içinde niye yapamadınız" şeklinde tweet attı.

Biden, oğlu Beau Biden’ın 2015 yılında kanserden ölmesi üzerine ‘Biden Kanser Teşebbüsü’nü açmıştı. Biden, Iowa’da destekçilerine karşı yaptığı konuşmada "Size söz veriyorum, başkan seçilmem halinde, Amerika’yı değiştirecek en önemli tek bir şey göstereceğim. Kansere çare bulacağım” demişti.

Amerikan Kanser Derneği istatistiklerine göre ABD’de 2018 yılında tahminen 1 milyon 735 bin 350 kanser vakasının 609 bini ölümle sonuçlanmıştı.

Başkan Trump, ABD Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’in kanseri tedavi vaadine AIDS’i de ekledi. Trump 2030 yılına kadar kanserin ve AIDS'in kökünü kazıyacaklarını vadetti.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre ABD’de bir milyon 110 bin kişinin HIV virüsü taşıdığı kaydedildi.

TRUMP: “MARS’A ASTRONOT GÖNDERECEĞİZ”

Askeri Uzay Gücü oluşturacaklarını da söyleyen Trump, kızıl gezegen Mars’a astronot göndereceklerini belirterek, astronotların Mars yüzeyine inmesi için bir vakıf kuracaklarını söyledi.

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