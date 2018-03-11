Trump'ın hayali gerçek oluyor
ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'da gördüğü Bastille Günü törenlerinden etkilenip başkent Washington'da yapılmasını istediği askeri geçit töreninin 11 Kasım'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Pentagon tarafından ABD Genelkurmay Başkanlığına gönderilen talimatnamede söz konusu askeri geçit töreniyle ilgili planlamaya yer verildi.
Sputnik'in aktardığına göre, talimatnamede başkent Washington'da düzenlenmesi planlanan askeri geçit töreninin 11 Kasım tarihinde gerçekleştirileceği ve Beyaz Saray ile Kongre arasında icra edileceği belirtildi.
Aynı açıklamada söz konusu askeri törenin, aynı gün düzenlenecek Gaziler Günü Yürüyüşü ile entegre olarak yapılacağı ve törende 'altyapıya maddi zarar verebileceği' gerekçesiyle tankların yer almayacağı duyuruldu.
Trump, 18 Ocak'ta Pentagon'da generallerle bir araya geldiği sırada söz konusu askeri geçit töreniyle ilgili niyetini dile getirmişti.
Trump'ın geçen yıl Paris'te Bastille Günü anma törenleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak katıldığı askeri törenden etkilenerek böyle bir talepte bulunduğu söyleniyordu.
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