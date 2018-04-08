Trump'ın 'gözbebeği' binada yangın çıktı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu New York'taki Trump Tower binasının 50'inci katında yangın çıktı. Yangın büyük panik yarattı.
Yangın kısa süre içinde yakın katlara sıçradı. Trump Towers'dan dumanlar yükseldi.
Yaklaşık 200 itfaiye eri yangına müdahale etti.
Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Nisan 2018
Yangının kontrol altına alınmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump tweet attı.
(Trump Tower'daki yangın sona erdi. Tam olarak kontrol altında (çok iyi inşa edilmiş bir bina) İtfaiye harika iş yaptı. Teşekkürler!)
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