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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
11.01.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Trump’ın eski avukatı Cohen, Kongre’de ifade verecek

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Trump’ın eski avukatı Cohen, Kongre’de ifade verecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 7 Şubat'ta Kongre'de basına açık bir oturumda ifade vereceğini açıkladı. Cohen, Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu tarafından kendisine gönderilen daveti kabul ettiğini duyurdu.

Cohen yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen olayları tam ve inandırıcı şekilde aktarabilmem için bana fırsat sunulmasını sabırsızlıkla bekliyorum'' dedi.

Trump'ın eski avukatı, eski FBI Başkanı özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya soruşturmasında kilit isimlerden biri olarak görülüyor.

Mueller, Rusya ile Trump'ın kampanya ekibi arasındaki ilişkileri ve Moskova'nın ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimine müdahale edip etmediğini araştırıyor.

Michael Cohen ise Aralık ayında seçim kampanyası finansmanına yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cohen, kampanya sırasında Trump'la ilişkiye girdiğini iddia eden 2 kadına "sus payı" olarak yasa dışı şekilde toplam 280 bin dolar ödeme yapmıştı ve Mart ayında hapse girecek. Hapis cezasına çarptırılması sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ise o dönem, "Trump'ın pis işlerini örtbas etmenin" görevi olduğunu düşündüğünü söylemişti.

'KONGRE'YE YALAN SÖYLEDİM' İTİRAFI

Michael Cohen, Rusya'da yapılması önerilen Trump Tower projesiyle ilgili olarak Kongre'ye yalan söylediğini de itiraf etmişti.

ABD'de Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmişlerdi.

Demokratların, bu yıl Cumhuriyetçi Başkan Trump üzerinde baskıyı artırmaları ve onunla ilgili olarak çok sayıda soruşturma açmaları bekleniyor.

Trump’ın eski avukatı Cohen, Kongre’de ifade verecek

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff de, Rusya soruşturması ile ilgili olarak Cohen'in basına kapalı bir oturumda kendilerine ifade vermesini istediğini açıkladı.

Rusya, ABD'de başkanlık seçimine müdahale ettiği, Trump da kampanyası süresince Rusya ile işbirliği yaptığı iddialarını reddediyor.

Trump, Mueller soruşturmasını "cadı avı" olarak nitelendirmiş, Cohen için de "Zayıf ve çok akıllı olmayan bir kişi. Daha az ceza almak için yalan söylemek zorunda kaldı" demişti.

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