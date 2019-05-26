Trump’ın duvarına mahkemeden engel
ABD’de federal bir mahkeme, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar örme projesinin finansmanı ile ilgili çalışmaları geçici tedbir kararı alarak durdurdu.
Kongre’den duvar için istediği ödeneği alamayan Trump, ‘acil durum’ ilan ederek başka devlet kurumlarından duvar inşaatına para aktarılmasının yolunu açmıştı. California’da Bölge Yargıcı Haywood Gilliam Jr. uygulamayı durdurma kararı aldı. Bu çerçevede Pentagon’dan aktarılacak parayla New Mexico’da 74 km, Arizona’da ise 8 km’lik duvar inşaatının başlaması durduruldu. Başkan Trump, ‘yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele’ için gerekli olduğunu öne sürerek, ABD-Meksika sınırına boydan boya duvar örülmesini istiyor. Ancak bu planın hayata geçirilebilmesi için gerekli olan milyarlarca dolarlık bütçe, daha önce ABD Kongresi tarafından engellenmişti.
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