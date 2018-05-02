Trump’ın doktorundan ilginç açıklama: Sağlık raporunu ben yazmadım

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDünya HaberleriTrump’ın doktorundan ilginç açıklama: Sağlık raporunu ben yazmadım
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Dünya
02.05.2018 - 12:33, Son Güncelleme:

Trump’ın doktorundan ilginç açıklama: Sağlık raporunu ben yazmadım

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Trump’ın doktorundan ilginç açıklama: Sağlık raporunu ben yazmadım

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski doktoru Harold Bornstein (70) 2016’daki başkanlık seçimleri öncesi Trump için yazdığı sağlık raporundaki ifadeleri bizzat yazmadığını, Trump tarafından kendisine ‘dikte edildiğini’ söyledi. 2015’te yayınlanan sağlık raporunda, Trump için, “Seçilecek en sağlıklı kişi olabilir” ifadeleri yer alıyordu. Beyaz Saray konuyla ilgili yorum yapmadı.

Dr. Harold Bornstein, Donald Trump başkanlık koltuğuna oturana kadar, Trump’ın hekimi olarak görev yapıyordu. Salı günü ilginç açıklamalarda bulunan Dr. Bornstein, Trump başkan seçilmeden önce, medyada da geniş yer bulan sağlık raporunu kendisinin yazmadığını açıkladı. 2015 tarihli sağlık mektubunda, “Açıkça belirtebilirim ki, eğer seçilirse, Donald Trump bugüne kadar başkanlığa seçilmiş en sağlıklı birey olabilir” ifadeleri yer alıyordu.

Trump’ın sağlık muayenesini yapan Bornstein, Trump’ın boyu, kilosu, kan değerleri gibi tıbbi verilerin bulunduğu standart bir sağlık raporu çıkarmış. Bunun üzerine Trump’ın kendisini arayarak, mektupta yer alan ifadeleri kendisine yazdırdığını, kendisinin de bunları onayladığını kaydetti. Bornstein, mektubu ‘kara mizah’ şeklinde değerlendirdi.

Trump’ın doktorundan ilginç açıklama: Sağlık raporunu ben yazmadım

Dr. Harold Bornstein

TRUMP’IN KORUMASI VE AVUKATI EŞLİĞİNDE BASKIN

ABD’li NBC News kanalına konuşan Dr. Bornstein, Trump’ın güvenlik ekibinin başında olan ve aynı zamanda Beyaz Saray’da görev yapan korumalarından Keith Schiller’ın, Trump’ın baş avukatlarından Alan Garten ve üçüncü bir kişi ile birlikte 3 Şubat 2017’de izinsiz olarak çalışma ofisine baskın yaptığını da anlattı. Dr. Bornstein, baskın sırasında Trump’ın sağlık kayıtlarının izinsizce kendisinden alındığını söyledi.

‘TRUMP İLE OLAN FOTOĞRAFI KALDIR’

Baskının 25-30 dakika kadar sürdüğünü söyleyen Dr. Bornstein, “Bir kaos oluştu” dedi. Ekip, baskın sırasında Trump’ın tüm sağlık kayıtlarını, laboratuvar raporlarını da beraberinde götürmüş ve ofisin bekleme salonunda yer alan Trump ile Bornstein fotoğrafının da kaldırılmasını istemiş. Bornstein, belgelerin bir başka kopyası olmadığını belirtti.

KELLİK HABERİ ÜZERİNE BASKIN

Bornstein, baskından iki gün önce, Trump’ın kellik tedavisi gördüğü haberinin New York Times’ta yayınlanmasına dikkat çekti. Haber üzerine Trump’ın eski danışmanlarından birinin kendisini arayarak azarladığını belirten Bornstein, baskının bununla bağlantılı olabileceğini söyledi. Trump’ın eski doktoru, yaşananlarla ilgili olarak, “tecavüze uğramış, korkmuş ve üzgün” hissettiğini belirtti.

 

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