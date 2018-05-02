Trump’ın doktoru: Sağlık raporunu kendisi dikte etti
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski doktoru Harold Bornstein, 2016’daki başkanlık seçimleri öncesi Trump için hazırladığı sağlık raporundaki ifadeleri yazmadığını, bunların Trump tarafından kendisine ‘dikte edildiğini’ söyledi.
Trump’ın seçim kampanyasında yayınlanan raporda, fiziksel gücü ve dayanıklılığı “sıra dışı” olarak tanımlanıyor, Trump’ın “bugüne kadar başkanlığa seçilecek en sağlıklı birey olacağı” yorumu yer alıyordu.
Bornstein, NBC News’a yaptığı açıklamada New York Times gazetesinde Trump’ın kellik tedavisi gördüğü yolundaki haberin yayınlanmasından iki gün sonra 3 Şubat 2017’de ofisine baskın düzenlendiğini ve Trump’ın kayıtlarının kendisinden alındığını söyledi.
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