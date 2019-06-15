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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraf: AFP
15.06.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Trump'ın doğum gününde New York'ta protesto

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Trump'ın doğum gününde New York'ta protesto

ABD Başkanı Donald Trump’ın 73 yaş gününde, Meksika sınırındaki göçmenlere yönelik politikaları New York’ta düzenlenen gösteride protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 73 yaş gününde, Meksika sınırındaki göçmenlere yönelik politikaları New York’ta düzenlenen gösteride protesto edildi.

Manhattan bölgesindeki Trump Uluslararası Otel ve Tower binasının önünde toplanan göstericiler, Trump hükümetinin, özellikle yasa dışı göçmen çocukların ailelerinden koparılarak gözaltında tutulmasını ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle protesto etti.

Bina önünde “ABD’nin Göçmen politikası suçtur” yazılı büyük bir pankart açan göstericiler, “Trump yaş gününü kutlarken çocuklar ailelerinden ayrı doğum günü geçiriyor”, “Çocuklar gözaltında ölüyor”, “Çocuklar kafeslerde doğum günlerini geçiriyor”, “Kafeslere Hayır” şeklinde dövizler taşıdı. Bazı göstericilerin ise sınırda ailelerinden koparılmış çocukları tel parmaklıklar arkasında gösteren gerçek fotoğraflar taşıdığı görüldü.

Trumpın doğum gününde New Yorkta protesto

Gösteride, içinde folyo battaniyeye sarılarak kıvrılmış yatan cansız çocuk mankeninin bulunduğu, üzerinde "NoKidsInCages (Kafeslerdeki Çocuklara Hayır)" yazılı not bulunan metal kafes ise dikkat çekti.

Geçen çarşamba, söz konusu kafeslerden 24 adeti, başta Fox Haber Kanalı, CNN ve New York Times gibi medya kuruluşlarının bulunduğu binalar olmak üzere Manhattan ve Brooklyn bölgelerindeki işlek yaya trafiğinin bulunduğu değişik alanlara kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılmıştı.

Üzerinde "NoKidsİnCages (Kafeslerdeki Çocuklara Hayır)" notuyla bırakılan ve sokaklardaki işaret ve park direklerine zincirlenen metal kafesleri sökmek için polis yoğun çaba harcamıştı.

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