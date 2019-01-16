Trump’ın çıkışına Rusya’dan tepki
ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabından Türkiye’ye “Suriye’deki Kürtlere saldırırsanız ekonominizi çökertiriz” sözlerine Rusya’dan tepki geldi.
Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantik Kosaçov, Trump’ın Türkiye’ye yönelik sert açıklamasında kullandığı ifadelerin NATO müttefikinden çok Suriye’de işbirliği içinde olduğu gruplara önem verdiğinin göstergesi olduğunu ifade etti. Kosaçov, “Suriye’den çekilmiş gibi yapıp Katar’da 10 bin askerin konuşlanacağı üs kuruyorlar. Şam’ı da zamanında buradan vurmuşlardı. ABD Ortadoğu’dan hiçbir yere gitmiyor. Türkiye’ye ise Suriye’deki Kürt müttefikinden daha çok önem verdiğini Ankara’ya bir kez daha izah etmek istiyor. Yani Türkiye Fırat’ın doğusuna müdahale ederse, ABD en çok sevdiği dış politika silahı ekonomik yaptırımları devreye sokacağını hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.
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