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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA/AA
01.10.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Trump’ın başı dertte... Avustralya'ya baskı yapmış

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Trump’ın başı dertte... Avustralya'ya baskı yapmış

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’a, Özel Savcı Robert Mueller’in soruşturmasını geçersiz kılmak için baskı yaptığı iddia edildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy’den Joe Biden’ın oğlunun soruşturulması için yardım istemesi yüzünden görevden alınma davasıyla uğraşan Donald Trump’ın başı bu kez de Robert Mueller yüzünden derde girdi.

Trump’ın, Mueller’in soruşturmasını itibarsızlaştırmak için Avustralya Başbakanı Scott Morrison’a baskı yaptığı ortaya çıktı. New York Times’ta yer alan habere göre, Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’a, Başsavcı William P. Barr'ın soruşturmasını kolaylaştırarak, Özel Savcı Robert Mueller’in soruşturmasını geçersiz kılmak için baskı yaptı. New York Times, baskının son haftalarda geldiğini ve Trump'ın açıkça Morrison’dan yardım istediğini iddia etti.

Buna ek olarak, Morrison’la görüşmenin transkriptini yalnızca çok az sayıda insanın erişebileceği şekilde sınıflandırdığı belirtildi. Trump’ın, görevden alınma sürecinin başlatılmasına neden olan Ukrayna cumhurbaşkanına yapılan baskıya benzer bir strateji yürüttüğü iddia edildi. Gazeteye göre konuşmada Trump’ın Morrison’a Avustralya asıllı olan Mueller’in soruşturmasını itibarsızlaştırılmak için partizan ve yozlaşmış kökenleri olduğunun kanıtlanması için baskı yaptığını iddia edildi.

Avustralya hükümeti sözcüsü ise ABC TV kanalına yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Sözcü açıklamasında, “Avustralya hükümeti her zaman soruşturma altındaki konulara daha fazla ışık tutmaya yardımcı olacak çabalara, yardım etmeye ve işbirliğine hazır olmuştur” dedi.

TRUMP'A AZİL SORUŞTURMASI

Wall Street Journal gazetesi, 20 Eylül Cuma günü, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Trump, bu iddia üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, söz konusu görüşmede Trump'ın ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini savunarak, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

Öte yandan, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, söz konusu görüşmeye ilişkin gerekli belgeleri Meclise sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ifadeye çağırdı.

Meclis komitelerden yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'ya 9 Eylül'de gönderilen mektuplarda Ukrayna görüşmesine ilişkin belgeleri 16 Eylül'e kadar teslim etmesi talebinin iletildiği ancak Pompeo'nun bu talebe yanıt vermediği kaydedildi.

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