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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump’ın azli için resmi süreç başladı

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Trump’ın azli için resmi süreç başladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın azli konusunda resmi soruşturma sürecini başlattı.

Pelosi ve diğer üst düzey Demokratlar, görevden alma davasını yürütmek için seçkin bir komite oluşturma konusunda bir araya geldiler. Daha önce azil sürecinin başlatılmasının ters tepip 2020 seçimlerinde Demokratlara zarar verebileceğinden endişe eden Pelosi, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky’yle telefon görüşmesinin neden olduğu tartışmaların sıcaklığında Temsilciler Meclisi’ndeki altı Demokrat liderle daha konuşup onların da nabzını ölçtükten sonra bu yönde adım atmaya karar verdi. Kameralar karşısına geçen Pelosi, “Başkan hesap vermeli. Kimse hukukun üstünde değildir” diye konuştu.
Karara ilk tepkisini Twitter’dan dile getiren Trump, “BM’de onca iş yaptığımız ve başarı kazandığımız bu kadar önemli bir günü Demokrat Partililer kasıtlı olarak mahvetti. Ülkemiz için çok kötü!” dedi.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ YAYINLANACAK

Wall Street Journal gazetesi Trump’ın, yeniden seçilme ihtimalini arttırmak için Ukrayna doğalgaz şirketi Burisma Holding’in yönetim kurulunda yer alan Demokrat Partili muhtemel rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter hakkında soruşturma açılması yönünde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’ye baskı yaptığını yazmıştı.

Suçlamaları reddeden Trump, Zelensky’yle telefon görüşmesinin tam içeriğinin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Twitter’dan, görüşmenin “tam, tamamen gizliliği kaldırılmış ve üzerinde değişiklik yapılmamış” haliyle deşifresinin bugün yayınlanacağını yazan Trump, “Çok dostça ve tamamen uygun bir görüşme olduğunu göreceksiniz” dedi.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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