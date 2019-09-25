Trump’ın azli için resmi süreç başladı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın azli konusunda resmi soruşturma sürecini başlattı.
Pelosi ve diğer üst düzey Demokratlar, görevden alma davasını yürütmek için seçkin bir komite oluşturma konusunda bir araya geldiler. Daha önce azil sürecinin başlatılmasının ters tepip 2020 seçimlerinde Demokratlara zarar verebileceğinden endişe eden Pelosi, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky’yle telefon görüşmesinin neden olduğu tartışmaların sıcaklığında Temsilciler Meclisi’ndeki altı Demokrat liderle daha konuşup onların da nabzını ölçtükten sonra bu yönde adım atmaya karar verdi. Kameralar karşısına geçen Pelosi, “Başkan hesap vermeli. Kimse hukukun üstünde değildir” diye konuştu.
Karara ilk tepkisini Twitter’dan dile getiren Trump, “BM’de onca iş yaptığımız ve başarı kazandığımız bu kadar önemli bir günü Demokrat Partililer kasıtlı olarak mahvetti. Ülkemiz için çok kötü!” dedi.
GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ YAYINLANACAK
Wall Street Journal gazetesi Trump’ın, yeniden seçilme ihtimalini arttırmak için Ukrayna doğalgaz şirketi Burisma Holding’in yönetim kurulunda yer alan Demokrat Partili muhtemel rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter hakkında soruşturma açılması yönünde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’ye baskı yaptığını yazmıştı.
Suçlamaları reddeden Trump, Zelensky’yle telefon görüşmesinin tam içeriğinin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Twitter’dan, görüşmenin “tam, tamamen gizliliği kaldırılmış ve üzerinde değişiklik yapılmamış” haliyle deşifresinin bugün yayınlanacağını yazan Trump, “Çok dostça ve tamamen uygun bir görüşme olduğunu göreceksiniz” dedi.
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