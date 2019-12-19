Trump'ın azil oylamasına damga vuran an

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine yönelik oylama Türkiye saati ile dün gece gerçekleştirildi ve böylelikle Trump, eski ABD başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda azledilmesine yönelik oylama yapılan 3'üncü başkan oldu.

Oylama sonucunda Trump Temsilciler Meclisi'nden azledildi. Süreç artık, dava dosyasının onaylanarak yargılama için Senato'ya gönderilmesi aşamalarıyla devam edecek.

PELOSİ KUTLAMAYA İZİN VERMEDİ, O ANLAR VİRAL OLDU

Azil oylamasını ülkedeki demokratların uzun süredir heyecanla beklediği bir gerçek ancak, dünkü oylamada izleyenleri oldukça şaşırtan bir an da yaşanmadı değil...

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin, Trump için menfi olan oylama sonucunu açıklamasının ardından gelen alkışları durduğu anlar sosyal medyada viral oldu. Milyonlarca Amerikalı o anları paylaşmaya başladı...

Demokratların sevincinin kutlamaya dönüşmesine izin vermeyen Pelosi, oylamayı "ABD tarihinde üzücü bir olay olarak" nitelendirdi. Pelosi, "Trajik bir durum... Başkanın pervasız hareketleri azil sürecini mutlak bir aşamaya getirdi. Başkan bize hiçbir seçenek bırakmadı" ifadelerini kullandı.

The glare Pelosi gave her caucus when some Dems started to clap after she announced the first article of impeachment passed pic.twitter.com/8vONZlEyZ3 — Peter Stevenson (@PeterWStevenson) December 19, 2019

TRUMP'TAN PELOSİ'YE: YEMİNİNE İHANET ETTİN

ABD Başkanı Donald Trump, oylama öncesinde Nancy pelosi'ye bir mektup yazmış ve sert sözler kullanmıştı, Trump mektubunda "Çok çirkin bir kelime olan azlin önemini basitleştirdiniz. Hiçbir geçerliliği olmayan azil sürecini devam ettirerek görev yemininize ihanet ediyor, anayasaya bağlılığınızı kırıyor ve Amerikan demokrasisine savaş açıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.