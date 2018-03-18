Trump’ın avukatları porno yıldızından tazminat istiyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatları porno yıldızı Stormy Daniels’ın gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 20 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini belirterek mahkemeye başvurdu.
Trump ile 2006 yılının yazında ilişki yaşadığını öne süren Stormy Daniels, 2016 seçimleri öncesinde sessiz kalması için kendisiyle 130 bin dolarlık anlaşma yapıldığını, ancak artık buna uymak istemediğini belirterek mahkemeye başvurmuştu. İlk duruşmanın 12 Temmuz’da yapılması kararlaştırılmıştı. Stormy Daniels’ın Trump’ı zor durumda bırakacak şeyler anlatabileceği belirtilirken bu kez Trump’ın avukatları porno oyuncusu aleyhine mahkemeye gitti. Avukatlar, Daniels’ın anlaşma şartlarını ihlal ettiğini, şimdiye kadar 20 ihlal yaşandığını, dolayısıyla 20 milyon dolarlık ödeme yapması gerektiğini savunuyor.
‘DİRENECEĞİZ’ AÇIKLAMASI
Beyaz Saray, Daniels’ın ilişki iddialarını reddetmişti. Gizlilik anlaşmasına da Trump’ın değil, avukatların imza attığı belirtiliyor. Daniels’ın avukatı Michael Avenatti, “Görev başında olan bir başkan, sadece gerçekte ne olduğunu halka anlatmak isteyen özel bir kişiye karşı 20 milyon dolarlık dava açmaya çalışıyor, olan bu. Bir yere gitmeyeceğiz, yılmayacağız” dedi.
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