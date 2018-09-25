Trump’ın adayına yeni taciz iddiası
ABD Başkanı Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh (53) hakkında bir taciz iddiası daha ortaya atıldı.
Kavanaugh’un 1980’li yıllarda kendisini taciz ettiğini iddia eden Christine Blasey Ford isimli akademisyenin ardından Deborah Ramirez (53) isimli bir kadın da benzer bir iddiada bulundu. ABD merkezli The New Yorker’ın haberine göre, Ramirez, Yale Üniversitesi’nde birlikte okuduğu Kavanaugh’un kendisine cinsel organlarını gösterdiğini öne sürüyor. Ramirez, olay hakkında “Üzülmüş ve utanmıştım” ifadesini kullanırken, Kavanaugh, Senato önünde ifade vermesi durumunda herkesi ikna edebileceği görüşünde. Kavanaugh, yaptığı yazılı açıklamada, kendisine iftira atıldığını, Senato’da ifade vermesi fırsatı verilmesi nedeniyle mutluluk duyduğunu açıkladı. Trump, dün yaptığı açıklamada yargıça yönelik taciz suçlamalarının ‘temelsiz ve siyasi’ olduğunu iddia etti. Kavanaugh’un iyi ve seçkin bir insan olduğunu söyleyen Trump, “Sonuna kadar onunla birlikteyim” ifadesini kullandı.
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