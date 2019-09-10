Trump'ın açıklamasından sonra Taliban'dan savaş yemini
Taliban, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile Taliban arasında yapılan barış müzakereleri için 'öldü' demesinin ardından savaş yemini etti.
Dün "askıya aldığını" açıkladığı ABD-Taliban ilişkilerine dair bir soru üzerine ABD Başkanı Donald Trump, "Müzakereler ölü. Endişe ettiğim kadarıyla müzakereler öldü." ifadesini kullandı.
Trump'ın bu yorumu Taliban'ı kızdırdı. Uluslararası haber ajansları son dakika olarak Taliban'ın savaşmaya devam etmek için ant içtiklerini duyurdu.
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