Trump’ın 2019 bütçesinde SDG’ye 550 milyon dolar

Trump’ın eğit-donat bütçesinin 300 milyon doları terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) gidecek. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından hazırlanan bütçe teklifinde Ankara’nın tepkisini çeken sınır güvenliği gücü ismi geçmiyor ancak ‘DEAŞ’a karşı mücadelede sınır güvenliği ihtiyaçları’ şeklindeki kaleme 250 milyon dolar ayrıldı. Irak’taki eğit-donat faaliyetleri için 2019’da ayrılan miktar ise 850 milyon dolar. Eğit donat fonu kapsamında 2018 yılı için Irak’a 1 milyar 269 milyon dolar, Suriye’ye ise 500 milyon dolar ayrılmıştı.

SURİYE’YE FON ARTTI

DEAŞ operasyonlarının büyük ölçüde tamamlandığı Irak için 2019 bütçesinde hatırı satılır bir azalma söz konusu iken Suriye için ayrılan toplam pay 2019’da 500 milyondan 550 milyona yükselmiş oldu. Trump’ın 2019 mali yılı bütçesine ilişkin teklifinde Irak ve Suriye’de DEAŞ karşıtı misyonlar için sahadaki toplam 5765 Amerikan askerinin görevlerine devam edeceği ifade edildi.



