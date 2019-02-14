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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.02.2019 - 21:51, Son Güncelleme:

Trump'ı küplere bindiren tartışma: "Görevden alınsın"

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Trump'ı küplere bindiren tartışma: "Görevden alınsın"

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Vekili Andrew McCabe, eski FBI Direktörü James Comey'i görevden alan ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı günlerde "görevden alınmasının" tartışıldığını iddia etti.

merikan CBS Kanalında yayınlanan "60 Dakika" programına konuk olan McCabe, Rusya soruşturması ve Comey'nin kovulmasıyla ilgili önemli iddialar ortaya attı.

McCabe, 9 Mayıs 2017'de Trump'ın Comey'nin görevine son vermesinin ardından olayla ilgili olarak soruşturma başlattığını söyledi. Trump'ın adımının "adaleti gölgelemeye çalışmak" olduğuna inandığını belirten McCabe, soruşturma açmaması durumunda olayın üstünün örtüleceğini düşündüğünü kaydetti.

McCabe'in en dikkat çekici iddialarından biri ise Comey'nin kovulmasından hemen sonra Adalet Bakanlığı yetkililerinin, ABD Başkanının görevden alınmasına imkan tanıyan Anayasanın 25. maddesini konuştukları yönündeki sözleri oldu.

McCabe, 25. maddenin bakanlıktaki bir görüşmede tartışıldığını ve "Trump'ın Rusya soruşturması bağlamındaki durumunun kabul edilemez olduğunun ele alındığını" ileri sürdü.

TRUMP'TAN SERT YANIT

McCabe'in soruşturma ve 25. madde açıklamalarına Twitter hesabından sert yanıt veren Trump ise "Rezil FBI Direktör Vekili Andrew McCabe 'küçük zavallı melek' rolünü oynuyor, halbuki kendisi sahtekar Hillary Skandalı&Rusya oyununun büyük bir parçası ve James Comey'nin bilgi sızıntıları için bir kukla. (Adalet Bakanlığı) Başmüfettişinin McCabe hakkındaki raporu sarsıcı." değerlendirmesini yaptı.

McCabe'in eşinin Clinton'ın seçim kampanyasından büyük miktarda para aldığını iddia eden Trump, "McCabe ülkemiz ve FBI için bir utançtır." ifadesini kullandı.

Eski Adalet Bakanı Jeff Sessions, o dönem FBI Direktör Vekili olan McCabe'i emekliliğine iki gün kala 17 Mart 2018'de kovmuştu.

Özellikle Rusya soruşturması bağlamında 2016'da etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Trump tarafından birçok kez açıktan eleştirilmişti.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017'de Robert Mueller'i atamıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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