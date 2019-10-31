Trump’a yönelik yeni suçlamalar
ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturması başlatılmasına neden olan ‘Ukrayna soruşturması’ kapsamında ilk kez bir Beyaz Saray yetkilisi, salı günü Kongre’de ifade verdi.
Başkan’ın Ulusal Güvenlik ekibinde yer alan Alexander Vindman, Trump’ın Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesini bizzat dinlediğini ve durumla ilgili kaygılarını Ulusal Güvenlik Konseyi’ne ‘iki kere’ bildirdiğini söyledi.
İFADELER GİZLENDİ İDDİASI
Vindman, “Yabancı bir ülkeden, bir ABD vatandaşını (Joe Biden) soruşturmasını istemenin doğru olduğunu düşünmüyorum” dedi. Vindman, Beyaz Saray’ın kamuoyuyla paylaştığı görüşme dökümünde, iki lider arasında geçen en önemli ifadelerin ‘çıkarıldığını’ da öne sürdü. Trump’ın Zelenski’ye rakibi Joe Biden’ın oğluyla ilgili soruşturma açması için baskı yaptığı iddia edilmişti.
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