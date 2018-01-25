Trump’a, verdiği sözü hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki kritik görüşme dün saat 20.30’da yapıldı. Trump, Zeytin Dalı harekâtının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. İki lider arasında ABD’nin Suriye’de 30 bin kişilik YPG ordusu kurma kararı ve Türkiye’nin Afrin harekâtı ardından ilk kez gerçekleşen görüşmede ağırlıklı olarak Zeytin Dalı harekâtı konuşuldu. Görüşmeyle ilgili Beştepe’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

“Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili görüş teatisinin yanı sıra ikili konulara da değinilmiştir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Zeytin Dalı harekâtını uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.

YAKIN TEMASI SÜRDÜRME

Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir. Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir.” Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA

TRUMP’TAN ‘İHTİYAT’ ÇAĞRISI

Görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

- Trump, Erdoğan’a Afrin’de tırmanan şiddetten duyduğu kaygıyı ileterek bunun iki ülkenin Suriye’deki ortak çıkarlarını zayıflattığını söyledi.

- Türkiye’ye gerilimi tırmandırmama, askeri operasyonlarını sınırlı tutma, sivil kayıpları önleme çağrısı yaptı.

- Türk Amerikan güçleri arasında bir çatışma riskini engellemek için Türkiye’nin ihtiyatlı davranmasını istedi.

- İki ülkenin ve bütün tarafların DEAŞ’ı uzun vadeli bir yenilgiye uğratma hedefine odaklanması gerektiğini yineledi.

-Trump, Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış söylemlerin yanı sıra ABD vatandaşları ve yerel personelinin uzatılan OHAL sürecinde tutuklu olmasının neden olduğu kaygıları dile getirdi. Cansu ÇAMLIBEL/WASHINGTON

‘İÇERİĞİ TAM YANSITMIYOR’

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Beyaz Saray açıklamasının, görüşmenin içeriğini tam yansıtmadığını duyurdu.

Trump’ın Afrin operasyonuyla ilgili “tırmanan şiddetten kaygı”dan söz etmediği, “Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış eylemler" diye bir ifade kullanmadığı, Türkiye'deki OHAL'e hiç değinmediği belirtildi.