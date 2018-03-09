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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTrump'a tüm dünyadan tepki yağıyor
Dünya Trump'a tüm dünyadan tepki yağıyor
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Dünya
DW Türkçe
09.03.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Trump'a tüm dünyadan tepki yağıyor

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Trump'a tüm dünyadan tepki yağıyor

ABD Başkanı Trump'ın ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamasına tepki yağdı. AB, Avrupa ülkelerinin uygulamadan muaf tutulmasını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük tarifesi uygulanması kararnamesini imzalaması bütün dünyada tepkiyle karşılandı.

Trump'ın kararını sert bir dille eleştiren Çin Ticaret Bakanlığı "dünya ticaret düzenine yapılan saldırıya etkili önlemlerle mukabele edileceğini ve Çin'in meşru hak ve çıkarlarının feda edilmeyeceğini" duyurdu. Gümrük vergisinin arttırılmasından ABD'nin de zararlı çıkacağına da açıklamada yer verildi.

Başkan Trump kararnamenin Beyaz Saray'daki imza töreninde yaptığı konuşmada ulusal güvenlik için hayati önem taşıdığını belirttiği Amerikan çelik ve alüminyum endüstrilerinin uzun yıllardır diğer ülkeler tarafından hedef alındığını ve aldıkları kararların bir seçenek değil, Amerikan ulusunun güvenliği için bir zorunluluk olduğunu söylemişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström ABD'den AB ülkelerinin uygulamadan muaf tutulmasını talep etti. AB'nin ABD'nin sıkı müttefiki olduğunu vurgulayan Malmström önümüzde günlerde konuya açıklık getirmeye çalışacaklarını ve Amerikan Dış Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile görüşeceğini söyledi. Lighthizer'i gümrük tarifelerine alternatif arayan ülkelerle müzakere etmekle görevlendirdiğini açıklayan Başkan Trump devam etmekte olan NAFTA müzakereleri nedeniyle Kanada ve Meksika'nın şimdilik söz konusu vergilerden muaf tutulacağını açıklamıştı.

Donald Trump ABD'ye ticari ve askeri alanlarda adil davranan "gerçek dostlara" esneklik göstereceklerini belirterek, "Yeni gümrük tarifelerini değiştirmeye ve kaldırmaya açığız. Ürünlerinin bundan böyle ulusal güvenliğimizi tehdit etmediği konusunda anlaşabilmek şartıyla gümrük tarifelerini değiştirebilir, ya da tamamen kaldırabiliriz” demişti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük tarifelerini değiştirme kararı Alman sanayici ve işadamları tarafından da eleştirildi. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Martin Wansleben "ABD'nin sadece dünya ticaretine değil, aynı zamanda kendine de zarar vereceğini, ancak Washington ile görüşme kanallarının açık tutulması gerektiğini" belirtti. AB'nin durumu Dünya Ticaret Teşkilatı'na şikâyet etmesinin doğru olacağını belirten Wansleben, kaçınılmazlaştığı takdirde alınacak karşı önlemlerin ölçüsüne dikkat edilmesi ve anlaşmazlığın tırmanmasının önlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono Trump'ın kararını üzüntüyle karşıladıklarını ve yeni uygulamanın iki ülke arasında olduğu kadar dünya ticareti üzerinde de olumsuz etki yapacağına dikkat çekti.

Britanya Ticaret Bakanı Liam Fox da dünya çelik üretimindeki fazlaya birlikte çare aranması gerektiğini ve üretim fazlasına ekstra vergilerle karşılık vermenin doğru olmadığını söyledi. Fox ticari himayecilik ve zamlı gümrük tarifelerinin hiçbir zaman sonuç getirmediğini sözlerine ekledi.

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