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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.02.2019 - 20:45, Son Güncelleme:

Trump'a sert cevap: Sen ne zaman öğreneceksin?

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Trump'a sert cevap: Sen ne zaman öğreneceksin?

ABD Kongresi'nin Müslüman üyesi İlhan Omar, anti-semitizm tartışmaları nedeniyle kendisine istifa çağrısı yapan ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi.

Omar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump'a, "Tüm hayatın boyunca, Yahudilere, Müslümanlara, yerlilere, göçmenlere, siyahi insanlara ve dahasına nefret ticareti yaptınız. Ben, sözlerimin etkilediği insanlardan öğrendim. Sen ne zaman öğreneceksin?" yanıtını verdi.

Trump, dün Beyaz Saray'daki kabine toplantısında son günlerde anti-semitizm tartışmalarında hedef alınan Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'ın Kongreden ya da görev yaptığı komiteden istifa etmesi gerektiğini savunmuştu.

Omar'ın özrünün yeterli olmadığını söyleyen Trump, "Bence kendisi ya Kongreden ya da kesinlikle Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki görevinden istifa etmelidir. Anti-semitizmin ABD Kongresinde yeri yok." değerlendirmesini yapmıştı.

Trumpa sert cevap: Sen ne zaman öğreneceksin

AIPAC ÜZERİNE ÇIKAN ANTİ-SEMİTİZM TARTIŞMASI

Anti-semitizm tartışmaları, ABD'nin Minnesota Temsilcisi Somali asıllı Demokrat İlhan Omar'ın, sosyal medya hesabından İsrail yanlısı Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi ile başlamıştı.

Temsilciler Meclisi azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCharthy'nin İlhan Omar ile Filistin asıllı Michigan Temsilcisi Raşida Tlaib'ı İsrail'e yönelik eleştirilerinden dolayı cezalandırmakla tehdit etmesine yönelik haberi bir gazetecinin Twitter hesabından, "ABD siyasilerinin Amerikalıların ifade özgürlüğüne mal olacak kadar başka bir ülkeyi savunması ilgi çekicidir" notuyla paylaşmasına İlhan Omar da siyasilerin İsrail lobisinden aldığı paraları kastederek, "Bunlar hep Benjamin'in bebeğinden dolayı" diye karşılık vermişti.

Bunun üzerine İsrail yanlısı bir gazeteci de "İlhan Omar'ın İsrail taraftarı olması için Amerikalı siyasetçilere kimin para verdiğini bilmek isterdim. Aslında tahmin edebiliyorum. Çok kötü Kongre üyesi. Bu ikinci antisemitik kinaye oldu." paylaşımında bulunmuş, Omar buna karşılık "AIPAC" ifadesini kullanınca Washington'da tartışma büyümüştü.

İLHAN OMAR ÖZÜR DİLEDİ

Kongreye giren ilk başörtülü Müslüman kadın ünvanını taşıyan Omar, hakkındaki anti-semitizm suçlamalarına yönelik Twitter'dan önceki gün bir açıklama yaparak, anti-semitizmin gerçek olduğunu belirtmiş ve tartışmalarda bunu kendisine öğreten Yahudi arkadaşlarına teşekkür etmişti.

Omar, "Amacım Yahudi seçmenlerimi ve Amerikalı Yahudileri kırmak değildi. Kimliğim üzerinden bana saldıranlardan da beklediğim gibi her zaman geri adım atmaya ve eleştiri yoluyla düşünmeye istekli olmalıyız. Bu sebeple net bir şekilde özür dilerim." şeklinde açıklama yapmıştı.

Açıklamasında ayrıca Amerikan siyasetinde lobilerin rolüne de dikkati çeken Omar, "Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (a), Ulusal Tüfek Derneği (NRA) veya fosil yakıt endüstri lobilerinin siyasetimizdeki problemli rolünü vurgulamaya devam edeceğim. Çok uzun zamandır devam eden bu konuyu dikkate almalıyız." ifadelerini de eklemişti.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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